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"Алроса" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России
"Алроса" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России - РИА Новости, 04.04.2025
"Алроса" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России
"Алроса" завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России, его вес - более 100 карат, сообщила компания. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:54:00+03:00
2025-04-04T11:54:00+03:00
2025-04-04T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Алроса" завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России, его вес - более 100 карат, сообщила компания. "Алроса" огранила крупнейший бриллиант в истории России. В России завершена работа над огранкой самого крупного бриллианта в истории страны. Вес уникального бриллианта редкого фантазийного цвета Vivid Yellow - более 100 карат", - говорится в сообщении. Бриллиант получил название "Новое Солнце". Отмечается, что над бриллиантом работала команда из 15 лучших в стране специалистов со стажем более 30 лет. Согласно релизу, в ходе работы после создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм бриллиантов. Для достижения идеального баланса между светом и цветом каждая грань выверена огранщиками с ювелирной точностью. Работа заняла более 2 лет, добавили в компании.
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россия, алроса, общество
"Алроса" завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России
"Алроса" огранила крупнейший бриллиант в истории России "Новое Солнце"