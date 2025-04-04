https://ria.ru/20250404/bpla-2009253802.html
В Липецкой области при атаке БПЛА повреждены три дома
В Липецкой области при атаке БПЛА повреждены три дома - РИА Новости, 04.04.2025
В Липецкой области при атаке БПЛА повреждены три дома
Три частных дома в одном из СНТ получили повреждения после массированной атаки украинских БПЛА в Липецкой области в ночь на пятницу, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T08:10:00+03:00
2025-04-04T08:10:00+03:00
2025-04-04T08:19:00+03:00
липецкая область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Три частных дома в одном из СНТ получили повреждения после массированной атаки украинских БПЛА в Липецкой области в ночь на пятницу, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что за период с 21.00 мск четверга по 5.00 мск пятницы силы ПВО сбили 107 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего над Курской областью - 34, над Липецкой областью - 18."Атака действительно была массированной. Известно о трех частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стёкла, повреждена кровля", — написал Артамонов.Он заверил, что уже поручил социальным службам оказать людям всю необходимую помощь.Губернатор добавил, что сотрудники оперативных служб продолжают проверять сообщения об обнаружении обломков сбитых беспилотников."Сигналы поступают как из Липецка, так и из Липецкого района. Специалисты на местах — реагируют максимально быстро", — сообщил Артамонов.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008562903.html
https://ria.ru/20250331/ataka-2008370116.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, происшествия
Липецкая область, Происшествия
В Липецкой области при атаке БПЛА повреждены три дома
В Липецкой области при массированной атаке БПЛА повреждены три частных дома