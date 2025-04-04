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В Калужской области ликвидировали семь беспилотников

В Калужской области ликвидировали семь беспилотников - РИА Новости, 04.04.2025

В Калужской области ликвидировали семь беспилотников

В трех районах Калужской области сбили семь дронов ВСУ, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

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2025-04-04T07:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

безопасность

владислав шапша

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беспилотники

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В трех районах Калужской области сбили семь дронов ВСУ, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 7 БПЛА. Пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА — в Дзержинском и Малоярославецком районах", — написал он.На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, раненых и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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калужская область, безопасность, владислав шапша, вооруженные силы украины, россия, беспилотники