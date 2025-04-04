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В Калужской области ликвидировали семь беспилотников
В Калужской области ликвидировали семь беспилотников - РИА Новости, 04.04.2025
В Калужской области ликвидировали семь беспилотников
В трех районах Калужской области сбили семь дронов ВСУ, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:00:00+03:00
2025-04-04T07:00:00+03:00
2025-04-04T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В трех районах Калужской области сбили семь дронов ВСУ, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 7 БПЛА. Пять БПЛА уничтожены в Тарусском районе, по одному БПЛА — в Дзержинском и Малоярославецком районах", — написал он.На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, раненых и разрушений нет.
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Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Безопасность, Владислав Шапша, Вооруженные силы Украины, Россия, Беспилотники
В Калужской области ликвидировали семь беспилотников
Губернатор Шапша: в Калужской области уничтожены 7 украинских БПЛА