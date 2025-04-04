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Шахтерская бригада в Боливии попыталась взорвать конкурентов, погибли люди - РИА Новости, 04.04.2025
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04:51 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/boliviya-2009243072.html
Шахтерская бригада в Боливии попыталась взорвать конкурентов, погибли люди
Шахтерская бригада в Боливии попыталась взорвать конкурентов, погибли люди - РИА Новости, 04.04.2025
Шахтерская бригада в Боливии попыталась взорвать конкурентов, погибли люди
Не менее пяти человек погибли в результате взрыва, который прогремел во время противостояния двух горнодобывающих кооперативов в боливийских Андах, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:51:00+03:00
2025-04-04T04:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в результате взрыва, который прогремел во время противостояния двух горнодобывающих кооперативов в боливийских Андах, сообщает газета Razon со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Джонни Агилеру. По словам замминистра, в городе Сората (департамент Ла-Пас) было взорвано устройство, спрятанное в канистре с дизельным топливом. Погибли пять человек: женщина, трое мужчин и годовалый ребенок. Есть раненые и пропавшие без вести. "Взрывчатка была приведена в действие с помощью дистанционного управления, и один из погибших мог быть тем, кто привел ее в действие", - сообщил представитель МВД. В район прибыл контингент из 350 полицейских для обеспечения безопасности и поддержки расследования. Газета Tiempos сообщает о шести погибших. Противостояние между шахтерскими бригадами "Сеньор де Майо" и "Хихос де Инхенио" разгорелось из-за контроля над участком золотодобычи. По неофициальным данным, представители одной из бригад наняли киллеров для запугивания конкурентов.
https://ria.ru/20200211/1564551108.html
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в мире, ла-пас (департамент), боливия
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия
Шахтерская бригада в Боливии попыталась взорвать конкурентов, погибли люди

В Андах во время противостояния двух шахтерских бригад погибли пять человек

© AP Photo / Dado GaldieriАвтомобиль скорой помощи в Боливии
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Dado Galdieri
Автомобиль скорой помощи в Боливии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в результате взрыва, который прогремел во время противостояния двух горнодобывающих кооперативов в боливийских Андах, сообщает газета Razon со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Джонни Агилеру.
По словам замминистра, в городе Сората (департамент Ла-Пас) было взорвано устройство, спрятанное в канистре с дизельным топливом. Погибли пять человек: женщина, трое мужчин и годовалый ребенок. Есть раненые и пропавшие без вести.
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"Взрывчатка была приведена в действие с помощью дистанционного управления, и один из погибших мог быть тем, кто привел ее в действие", - сообщил представитель МВД.
В район прибыл контингент из 350 полицейских для обеспечения безопасности и поддержки расследования.
Газета Tiempos сообщает о шести погибших. Противостояние между шахтерскими бригадами "Сеньор де Майо" и "Хихос де Инхенио" разгорелось из-за контроля над участком золотодобычи. По неофициальным данным, представители одной из бригад наняли киллеров для запугивания конкурентов.
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