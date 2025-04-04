https://ria.ru/20250404/boliviya-2009243072.html

Шахтерская бригада в Боливии попыталась взорвать конкурентов, погибли люди

Шахтерская бригада в Боливии попыталась взорвать конкурентов, погибли люди - РИА Новости, 04.04.2025

Шахтерская бригада в Боливии попыталась взорвать конкурентов, погибли люди

Не менее пяти человек погибли в результате взрыва, который прогремел во время противостояния двух горнодобывающих кооперативов в боливийских Андах, сообщает... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:51:00+03:00

2025-04-04T04:51:00+03:00

2025-04-04T04:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Не менее пяти человек погибли в результате взрыва, который прогремел во время противостояния двух горнодобывающих кооперативов в боливийских Андах, сообщает газета Razon со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Джонни Агилеру. По словам замминистра, в городе Сората (департамент Ла-Пас) было взорвано устройство, спрятанное в канистре с дизельным топливом. Погибли пять человек: женщина, трое мужчин и годовалый ребенок. Есть раненые и пропавшие без вести. "Взрывчатка была приведена в действие с помощью дистанционного управления, и один из погибших мог быть тем, кто привел ее в действие", - сообщил представитель МВД. В район прибыл контингент из 350 полицейских для обеспечения безопасности и поддержки расследования. Газета Tiempos сообщает о шести погибших. Противостояние между шахтерскими бригадами "Сеньор де Майо" и "Хихос де Инхенио" разгорелось из-за контроля над участком золотодобычи. По неофициальным данным, представители одной из бригад наняли киллеров для запугивания конкурентов.

https://ria.ru/20200211/1564551108.html

https://ria.ru/20250122/vzryv-1994985192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ла-пас (департамент), боливия