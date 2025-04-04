https://ria.ru/20250404/bloomberg-2009239055.html

США отказались освобождать ученую из России, пишут СМИ

США отказались освобождать ученую из России, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

США отказались освобождать ученую из России, пишут СМИ

Администрация президента США отказала в условно-досрочном освобождении российской ученой Ксении Петровой, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:26:00+03:00

2025-04-04T03:26:00+03:00

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МОСКВА, 04 апр — РИА Новости. Администрация президента США отказала в условно-досрочном освобождении российской ученой Ксении Петровой, пишет Bloomberg."Просьба об условно-досрочном освобождении была отклонена, потому что она не доказала, что не представляет опасности для общества или безопасности США <…> Власти также приняли во внимание доказательства прошлой преступной деятельности и деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности США", — указано в статье.В материале также упоминается, что Петрова заявила, что в случае депортации в Россию ей будет угрожать опасность из-за участия в протестах против проведения специальной военной операции на Украине в 2022 году.Ксения Петрова была арестована таможенно-пограничным патрулем 16 февраля в бостонском аэропорту Логан после поездки во Францию. Она не задекларировала эмбрионы лягушки, которые ученая ввезла в страну в рамках своих исследований.Согласно данным Bloomberg, россиянка находится в иммиграционной тюрьме штата Луизиана, судебное заседание пройдет седьмого мая.

https://ria.ru/20250401/usa-2008662810.html

https://ria.ru/20250313/zaderzhannye-2004744668.html

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