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ВС России заблокировали порты в Николаевской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 04.04.2025 (обновлено: 10:46 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/blokirovka-2009240916.html
ВС России заблокировали порты в Николаевской области
ВС России заблокировали порты в Николаевской области - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России заблокировали порты в Николаевской области
Морские торговые порты Николаевской области заблокированы Вооруженными силами России с Кинбурнского полуострова, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:10:00+03:00
2025-04-04T10:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Морские торговые порты Николаевской области заблокированы Вооруженными силами России с Кинбурнского полуострова, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", — отметил собеседник агентства.Губернатор уточнил, что то же самое касается Херсона, оккупированного ВСУ. Не дают прохода и плавательным средствам противника из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море.Николаевская область на востоке граничит с российской Херсонской. Кинбурнский полуостров располагается между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.
https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
украина
херсонская область
россия
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в мире, николаевская область, украина, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, черное море
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Черное море
ВС России заблокировали порты в Николаевской области

Губернатор Херсонской области Сальдо: ВС РФ заблокировали николаевские порты

© Getty Images / Pierre CromСуда в Днепровском заливе на входе из Черного моря в порт Николаев
Суда в Днепровском заливе на входе из Черного моря в порт Николаев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Pierre Crom
Суда в Днепровском заливе на входе из Черного моря в порт Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Морские торговые порты Николаевской области заблокированы Вооруженными силами России с Кинбурнского полуострова, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", — отметил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Русская Немезида прописала высшую меру
Вчера, 08:00
Губернатор уточнил, что то же самое касается Херсона, оккупированного ВСУ. Не дают прохода и плавательным средствам противника из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море.
Николаевская область на востоке граничит с российской Херсонской. Кинбурнский полуостров располагается между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияЧерное море
 
 
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