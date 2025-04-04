https://ria.ru/20250404/blokirovka-2009240916.html
ВС России заблокировали порты в Николаевской области
ВС России заблокировали порты в Николаевской области - РИА Новости, 04.04.2025
ВС России заблокировали порты в Николаевской области
Морские торговые порты Николаевской области заблокированы Вооруженными силами России с Кинбурнского полуострова, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:10:00+03:00
2025-04-04T04:10:00+03:00
2025-04-04T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Морские торговые порты Николаевской области заблокированы Вооруженными силами России с Кинбурнского полуострова, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", — отметил собеседник агентства.Губернатор уточнил, что то же самое касается Херсона, оккупированного ВСУ. Не дают прохода и плавательным средствам противника из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море.Николаевская область на востоке граничит с российской Херсонской. Кинбурнский полуостров располагается между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.
https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России заблокировали порты в Николаевской области
Губернатор Херсонской области Сальдо: ВС РФ заблокировали николаевские порты