https://ria.ru/20250404/blokirovka-2009240916.html

ВС России заблокировали порты в Николаевской области

ВС России заблокировали порты в Николаевской области - РИА Новости, 04.04.2025

ВС России заблокировали порты в Николаевской области

Морские торговые порты Николаевской области заблокированы Вооруженными силами России с Кинбурнского полуострова, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:10:00+03:00

2025-04-04T04:10:00+03:00

2025-04-04T10:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Морские торговые порты Николаевской области заблокированы Вооруженными силами России с Кинбурнского полуострова, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова", — отметил собеседник агентства.Губернатор уточнил, что то же самое касается Херсона, оккупированного ВСУ. Не дают прохода и плавательным средствам противника из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и далее в Черное море.Николаевская область на востоке граничит с российской Херсонской. Кинбурнский полуостров располагается между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря.

https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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