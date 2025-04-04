https://ria.ru/20250404/blogery-2009277464.html

В реестре Роскомнадзора зарегистрировались более 134 тысяч блогеров

В реестре Роскомнадзора зарегистрировались более 134 тысяч блогеров - РИА Новости, 04.04.2025

В реестре Роскомнадзора зарегистрировались более 134 тысяч блогеров

Более 134 тысяч блогеров зарегистрированы в "реестре десятитысячников" Роскомнадзора, при этом поступило более 214 тысяч заявлений, заявил первый замглавы... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:54:00+03:00

2025-04-04T10:54:00+03:00

2025-04-04T11:00:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 134 тысяч блогеров зарегистрированы в "реестре десятитысячников" Роскомнадзора, при этом поступило более 214 тысяч заявлений, заявил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале."За пять месяцев действия "закона о блогерах-десятитысячниках" в РКН поступило более 214 тысяч заявлений, из которых на данный момент зарегистрировано более 134 тысяч. Более 77 тысяч заявлений ведомство было вынуждено отклонить: поданные сведения оказывались некорректными или не был размещен присвоенный номер заявления", - написал он.

https://ria.ru/20250317/zakon-2005498442.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии