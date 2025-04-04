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Оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:29 04.04.2025 (обновлено: 07:46 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/bezopasnost-2009251215.html
Оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области
Оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области - РИА Новости, 04.04.2025
Оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области
Оперативные службы обезвреживают обломки сбитых БПЛА в Липецкой области, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:29:00+03:00
2025-04-04T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
происшествия
игорь артамонов
курская область
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Оперативные службы обезвреживают обломки сбитых БПЛА в Липецкой области, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.По данным Минобороны, за период с 21.00 мск четверга по 5.00 мск пятницы силы ПВО сбили 107 украинских БПЛА самолётного типа. Больше всего над Курской областью — 34, над Липецкой областью - 18."Жертв и разрушений нет… Отдельная благодарность оперативным службам, которые сейчас занимаются обезвреживанием обломков", — написал Артамонов.Губернатор поблагодарил военных за работу и заверил жителей, что регион находится под надёжной защитой.
https://ria.ru/20250404/bespilotnik-2009251507.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, происшествия, игорь артамонов, курская область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Игорь Артамонов, Курская область
Оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области

Артамонов: оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСапер во время обезвреживания
Сапер во время обезвреживания - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сапер во время обезвреживания. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Оперативные службы обезвреживают обломки сбитых БПЛА в Липецкой области, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
По данным Минобороны, за период с 21.00 мск четверга по 5.00 мск пятницы силы ПВО сбили 107 украинских БПЛА самолётного типа. Больше всего над Курской областью — 34, над Липецкой областью - 18.
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"Жертв и разрушений нет… Отдельная благодарность оперативным службам, которые сейчас занимаются обезвреживанием обломков", — написал Артамонов.
Губернатор поблагодарил военных за работу и заверил жителей, что регион находится под надёжной защитой.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьПроисшествияИгорь АртамоновКурская область
 
 
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