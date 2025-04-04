https://ria.ru/20250404/bezopasnost-2009251215.html

Оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области

Оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области - РИА Новости, 04.04.2025

Оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА в Липецкой области

Оперативные службы обезвреживают обломки сбитых БПЛА в Липецкой области, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:29:00+03:00

2025-04-04T07:29:00+03:00

2025-04-04T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

игорь артамонов

курская область

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Оперативные службы обезвреживают обломки сбитых БПЛА в Липецкой области, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.По данным Минобороны, за период с 21.00 мск четверга по 5.00 мск пятницы силы ПВО сбили 107 украинских БПЛА самолётного типа. Больше всего над Курской областью — 34, над Липецкой областью - 18."Жертв и разрушений нет… Отдельная благодарность оперативным службам, которые сейчас занимаются обезвреживанием обломков", — написал Артамонов.Губернатор поблагодарил военных за работу и заверил жителей, что регион находится под надёжной защитой.

https://ria.ru/20250404/bespilotnik-2009251507.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

курская область

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Дарья Буймова

липецкая область, происшествия, игорь артамонов, курская область