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В Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА

В Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025

В Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА

Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:01:00+03:00

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2025-04-04T01:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

липецк

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецкой области. "Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков в результате уничтожения БПЛА силами ПВО в Липецке и Липецком МО", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецк

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Дарья Буймова

происшествия, липецк, липецкая область, игорь артамонов