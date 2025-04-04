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В Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:01 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/bezopasnost-2009228634.html
В Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА
В Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА - РИА Новости, 04.04.2025
В Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА
Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:01:00+03:00
2025-04-04T01:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецкой области. "Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков в результате уничтожения БПЛА силами ПВО в Липецке и Липецком МО", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецк
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происшествия, липецк, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА

Артамонов: в Липецкой области проверяют информацию о падении обломков БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА в Липецке и Липецком МО, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецкой области.
"Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков в результате уничтожения БПЛА силами ПВО в Липецке и Липецком МО", - написал Артамонов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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