https://ria.ru/20250404/bezhenets-2009241716.html

Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ

Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ - РИА Новости, 04.04.2025

Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ

Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, как был ранен дроном ВСУ, после чего был вынужден притвориться мертвым, чтобы не быть... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:37:00+03:00

2025-04-04T04:37:00+03:00

2025-04-04T10:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

торецк

горловка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, как был ранен дроном ВСУ, после чего был вынужден притвориться мертвым, чтобы не быть добитым. "Когда загорелся гараж, я пошел тушить его. Они мне скинули сверху подарок (сброс БПЛА). Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня все-равно меня добьют. То есть с воздуха видно будет, куда бы я ни побежал, куда бы я ни спрятался. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течет, но я не двигаюсь вообще", - сказал беженец. Он убежден, что такая тактика помогла ему выжить, потому что украинские военные стали бы добивать выживших гражданских. "Эта хрень (дрон ВСУ – ред.) летала надо мной. И удар в дом. То есть они поняли, что вроде как со мной справились. И уничтожили мой дом. Когда дом загорелся, поднялся черный дым. И я под этим дымом смог убежать <…> Просто притворился мертвым, чтобы выжить. Если бы я пытался выжить спрятавшись где-то, я бы не выжил. Конечно, было видно, что я гражданский, сто процентов", - добавил он. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) был мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250402/lnr-2008840765.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

торецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия