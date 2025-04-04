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Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ - РИА Новости, 04.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 04.04.2025 (обновлено: 10:56 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/bezhenets-2009241716.html
Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ
Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ - РИА Новости, 04.04.2025
Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ
Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, как был ранен дроном ВСУ, после чего был вынужден притвориться мертвым, чтобы не быть... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:37:00+03:00
2025-04-04T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
торецк
горловка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, как был ранен дроном ВСУ, после чего был вынужден притвориться мертвым, чтобы не быть добитым. "Когда загорелся гараж, я пошел тушить его. Они мне скинули сверху подарок (сброс БПЛА). Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня все-равно меня добьют. То есть с воздуха видно будет, куда бы я ни побежал, куда бы я ни спрятался. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течет, но я не двигаюсь вообще", - сказал беженец. Он убежден, что такая тактика помогла ему выжить, потому что украинские военные стали бы добивать выживших гражданских. "Эта хрень (дрон ВСУ – ред.) летала надо мной. И удар в дом. То есть они поняли, что вроде как со мной справились. И уничтожили мой дом. Когда дом загорелся, поднялся черный дым. И я под этим дымом смог убежать &lt;…&gt; Просто притворился мертвым, чтобы выжить. Если бы я пытался выжить спрятавшись где-то, я бы не выжил. Конечно, было видно, что я гражданский, сто процентов", - добавил он. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) был мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250402/lnr-2008840765.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
торецк
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донецкая народная республика, торецк, горловка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Торецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ

Житель ДНР притворился мертвым после ранения, чтобы его не добил дрон ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинский дрон
Украинский дрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Украинский дрон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, как был ранен дроном ВСУ, после чего был вынужден притвориться мертвым, чтобы не быть добитым.
"Когда загорелся гараж, я пошел тушить его. Они мне скинули сверху подарок (сброс БПЛА). Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня все-равно меня добьют. То есть с воздуха видно будет, куда бы я ни побежал, куда бы я ни спрятался. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течет, но я не двигаюсь вообще", - сказал беженец.
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Он убежден, что такая тактика помогла ему выжить, потому что украинские военные стали бы добивать выживших гражданских.
"Эта хрень (дрон ВСУ – ред.) летала надо мной. И удар в дом. То есть они поняли, что вроде как со мной справились. И уничтожили мой дом. Когда дом загорелся, поднялся черный дым. И я под этим дымом смог убежать <…> Просто притворился мертвым, чтобы выжить. Если бы я пытался выжить спрятавшись где-то, я бы не выжил. Конечно, было видно, что я гражданский, сто процентов", - добавил он.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) был мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаТорецкГорловкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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