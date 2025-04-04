Беженец из Дзержинска рассказал, как спасся от дрона ВСУ
Житель ДНР притворился мертвым после ранения, чтобы его не добил дрон ВСУ
Украинский дрон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в ДНР рассказал РИА Новости, как был ранен дроном ВСУ, после чего был вынужден притвориться мертвым, чтобы не быть добитым.
"Когда загорелся гараж, я пошел тушить его. Они мне скинули сверху подарок (сброс БПЛА). Меня ранило, бровь рассекло. И я упал. И уже я понял, что меня все-равно меня добьют. То есть с воздуха видно будет, куда бы я ни побежал, куда бы я ни спрятался. Я притворился, что меня уже грохнуло. Просто упал и лежал без движения. Кровь течет, но я не двигаюсь вообще", - сказал беженец.
Он убежден, что такая тактика помогла ему выжить, потому что украинские военные стали бы добивать выживших гражданских.
"Эта хрень (дрон ВСУ – ред.) летала надо мной. И удар в дом. То есть они поняли, что вроде как со мной справились. И уничтожили мой дом. Когда дом загорелся, поднялся черный дым. И я под этим дымом смог убежать <…> Просто притворился мертвым, чтобы выжить. Если бы я пытался выжить спрятавшись где-то, я бы не выжил. Конечно, было видно, что я гражданский, сто процентов", - добавил он.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) был мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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