https://ria.ru/20250404/bespilotniki-2009435029.html
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 04.04.2025
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:15:00+03:00
2025-04-04T20:15:00+03:00
2025-04-04T20:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Четвёртого апреля около 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО сбили два украинских дрона над территорией Брянской области