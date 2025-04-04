https://ria.ru/20250404/bespilotniki-2009253166.html
В Орловской и Брянской областях после атаки БПЛА нет пострадавших
В Орловской и Брянской областях после атаки БПЛА нет пострадавших - РИА Новости, 04.04.2025
В Орловской и Брянской областях после атаки БПЛА нет пострадавших
Пострадавших и разрушений после атаки украинских БПЛА в Орловской и Брянской областях нет, сообщают губернаторы. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:57:00+03:00
2025-04-04T07:57:00+03:00
2025-04-04T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
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орловская область
андрей клычков
александр богомаз
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки украинских БПЛА в Орловской и Брянской областях нет, сообщают губернаторы. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили с вечера четверга 107 украинских беспилотников над территорией России. "Одна из самых массовых атак вражескими беспилотниками на Орловскую область совершена этой ночью – перехвачены 30 БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО – повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки", - написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил в Telegram-канале, что пострадавших и разрушений после атаки БПЛА нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20250404/pvo-2009250505.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, россия, орловская область, андрей клычков, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Орловская область, Андрей Клычков, Александр Богомаз
В Орловской и Брянской областях после атаки БПЛА нет пострадавших
В Орловской и Брянской областях после атаки БПЛА нет пострадавших и разрушений