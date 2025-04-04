https://ria.ru/20250404/bespilotnik-2009253074.html

В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждена труба газопровода

В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждена труба газопровода - РИА Новости, 04.04.2025

В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждена труба газопровода

Труба распределительного газопровода, а также крыша частного дома повреждены при атаке БПЛА в Тамбовской области, 15 домовладений отключены от газоснабжения,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:55:00+03:00

2025-04-04T07:55:00+03:00

2025-04-04T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Труба распределительного газопровода, а также крыша частного дома повреждены при атаке БПЛА в Тамбовской области, 15 домовладений отключены от газоснабжения, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что за период с 21.00 мск четверга по 5.00 мск пятницы силы ПВО сбили 107 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего над Курской областью — 34, над Тамбовской областью уничтожили три беспилотника."В Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений", — сообщил Первышов.Глава региона добавил, что в результате атаки украинских БПЛА пострадавших нет.

https://ria.ru/20250403/gorlovka-2009187061.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамбовская область, безопасность