В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждена труба газопровода
В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждена труба газопровода и крыша дома
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Труба распределительного газопровода, а также крыша частного дома повреждены при атаке БПЛА в Тамбовской области, 15 домовладений отключены от газоснабжения, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что за период с 21.00 мск четверга по 5.00 мск пятницы силы ПВО сбили 107 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего над Курской областью — 34, над Тамбовской областью уничтожили три беспилотника.
"В Тамбовской области в результате атаки украинских БПЛА незначительно повреждена крыша частного дома. Также перебита труба распределительного газопровода в дачном секторе, временно отключено газоснабжение 15 домовладений", — сообщил Первышов.
Глава региона добавил, что в результате атаки украинских БПЛА пострадавших нет.