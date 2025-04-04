https://ria.ru/20250404/bespilotnik-2009251507.html

В подмосковном селе после попытки атаки БПЛА повреждено остекление домов

В подмосковном селе после попытки атаки БПЛА повреждено остекление домов - РИА Новости, 04.04.2025

В подмосковном селе после попытки атаки БПЛА повреждено остекление домов

Остекление домов повреждено в подмосковном селе Стремилово после попытки атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Чеховского муниципального округа... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:32:00+03:00

2025-04-04T07:32:00+03:00

2025-04-04T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

чехов

заречный

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Остекление домов повреждено в подмосковном селе Стремилово после попытки атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин в своем Telegram-канале.В пятницу утром в Минобороны РФ сообщили, что ночью средствами ПВО были перехвачены и уничтожены три беспилотника над московским регионом."Сегодня в 2.05 мск над территорией муниципального округа Чехов силами ПВО сбит один БПЛА. Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления", - написал он.Собакин добавил, что жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

https://ria.ru/20250404/ataka-2009238953.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чехов, заречный, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия