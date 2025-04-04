https://ria.ru/20250404/belgrad-2009434514.html

В Белграде протестующие студенты перекрыли несколько улиц

В Белграде протестующие студенты перекрыли несколько улиц - РИА Новости, 04.04.2025

В Белграде протестующие студенты перекрыли несколько улиц

Протестующие в Сербии студенты провели мирное шествие в часть Дня студента, который отмечается в стране 4 апреля, и перекрыли в пятницу несколько крупнейших... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:11:00+03:00

2025-04-04T20:11:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 апр - РИА Новости. Протестующие в Сербии студенты провели мирное шествие в часть Дня студента, который отмечается в стране 4 апреля, и перекрыли в пятницу несколько крупнейших улиц в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. В Сербии в пятницу отмечается День студента, 4 апреля 1936 года в Белграде при разгоне протеста погиб студент-коммунист Жарко Маринович. Его большой портрет вместе с транспарантом "Блокада" несли впереди колонны. Студенты по ходу шествия и на местах сбора блокировали движение в центре города на улицах у храма Святого Саввы, на месте импровизированной сцены у юридического факультета Белградского университета. Там собравшиеся почтили 16 минутами молчания память 16 погибших в результате обрушения 1 ноября навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Затем шествие блокировало движение на крупнейшем бульваре Краля Александра, после на улице Рузвельтова по дороге на Новое кладбище. Перед самим кладбищем колонна прекратила свистеть, шуметь и выкрикивать лозунги и шестеро студентов отправились возложить венки на Аллее заслуженных граждан на могилу Жарко Мариновича. Остальные ждали на улице перед кладбищем. После этого колонна вернулась к бульвару Краля Александра, который повторно перекрыла у здания электротехнического факультета. Затем собравшиеся стали расходиться, акция прошла без инцидентов. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в минувшую среду пожелал Великобритании и другим странам следовать примеру Сербии по неприменению силы властями на протестах и демократическому обращению с демонстрантами. Как подсчитало НКО ЦРТА, за март в Сербии проведено всего 1697 акций протеста. Высший суд в сербском Нови-Саде в понедельник продлил на 30 дней арест для 10 и домашний арест еще для 2 обвиняемых по делу об обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале города, число жертв которого выросло в марте до 16 человек. Протестующие из-за трагедии студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250402/vulin-2008859302.html

https://ria.ru/20250401/gaz-2008757429.html

https://ria.ru/20250331/ekspert-2008429096.html

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в мире, сербия, великобритания, белград (город), александр вучич, дэвид лэмми, белградский университет, сербская прогрессивная партия (спп)