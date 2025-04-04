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СМИ раскрыли новые детали катастрофы с батискафом в Египте - РИА Новости, 04.04.2025
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15:14 04.04.2025 (обновлено: 16:12 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/batiskaf-2009348807.html
СМИ раскрыли новые детали катастрофы с батискафом в Египте
СМИ раскрыли новые детали катастрофы с батискафом в Египте - РИА Новости, 04.04.2025
СМИ раскрыли новые детали катастрофы с батискафом в Египте
Батискаф с российскими туристами, затонувший у побережья египетской Хургады на прошлой неделе, не сталкивался с чем-либо перед крушением, сообщает газета Al... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:14:00+03:00
2025-04-04T16:12:00+03:00
в мире
крушение батискафа в хургаде
хургада
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КАИР, 4 апр - РИА Новости. Батискаф с российскими туристами, затонувший у побережья египетской Хургады на прошлой неделе, не сталкивался с чем-либо перед крушением, сообщает газета Al Masry Al Youm. Как пишет газета, техническая комиссия, сформированная местной прокуратурой, завершила подготовку доклада о причинах и обстоятельствах крушения батискафа компании Sindbad Submarines, жертвами которой стали шесть российских туристов. "Первоначальная проверка подтвердила, что батискаф не подвергался прямому столкновению. Результаты были подробно проанализированы в окончательном отчете, переданном генеральной прокуратуре", - говорится в сообщении. Капитан затонувшего судна заявил газете, что на пути от берега до морской платформы батискафом управляли несколько водолазов в связи с отсутствием запасного капитана. Он полагает, что системы судна, возможно, оказались испорчены перед отправлением в рейс, в ходе которого оно затонуло. Как уточняет газета, техническая комиссия осмотрела затонувшее судно под водой и не обнаружила каких-либо трещин на корпусе. Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости о начале репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа. Генконсульство добавило, что расходы за репатриацию тел несут страховые компании. Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту были спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших - двое детей. В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html
https://ria.ru/20250330/batiskaf-2008191717.html
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в мире, крушение батискафа в хургаде, хургада
В мире, Крушение батискафа в Хургаде, Хургада
СМИ раскрыли новые детали катастрофы с батискафом в Египте

Затонувший в Хургаде батискаф с российскими туристами не сталкивался с чем-либо

© РИА НовостиМесто крушения прогулочного батискафа у берегов Египта
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта
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КАИР, 4 апр - РИА Новости. Батискаф с российскими туристами, затонувший у побережья египетской Хургады на прошлой неделе, не сталкивался с чем-либо перед крушением, сообщает газета Al Masry Al Youm.
Как пишет газета, техническая комиссия, сформированная местной прокуратурой, завершила подготовку доклада о причинах и обстоятельствах крушения батискафа компании Sindbad Submarines, жертвами которой стали шесть российских туристов.
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"Первоначальная проверка подтвердила, что батискаф не подвергался прямому столкновению. Результаты были подробно проанализированы в окончательном отчете, переданном генеральной прокуратуре", - говорится в сообщении.
Капитан затонувшего судна заявил газете, что на пути от берега до морской платформы батискафом управляли несколько водолазов в связи с отсутствием запасного капитана. Он полагает, что системы судна, возможно, оказались испорчены перед отправлением в рейс, в ходе которого оно затонуло.
Как уточняет газета, техническая комиссия осмотрела затонувшее судно под водой и не обнаружила каких-либо трещин на корпусе.
Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости о начале репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа. Генконсульство добавило, что расходы за репатриацию тел несут страховые компании.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту были спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших - двое детей.
В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.
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