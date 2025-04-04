https://ria.ru/20250404/bashkirija-2009268354.html

В Башкирии врачи спасли мальчика, проглотившего 26 магнитных шариков

В Башкирии врачи спасли мальчика, проглотившего 26 магнитных шариков - РИА Новости, 04.04.2025

В Башкирии врачи спасли мальчика, проглотившего 26 магнитных шариков

Башкирские врачи спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 26 магнитных шариков от конструктора, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:18:00+03:00

2025-04-04T10:18:00+03:00

2025-04-04T11:30:00+03:00

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УФА, 4 апр - РИА Новости. Башкирские врачи спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 26 магнитных шариков от конструктора, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. Он рассказал, что двухлетний мальчик во время игры начал подкашливать и родители заметили, что пропало несколько магнитных шариков. Мальчика доставили в Туймазинскую больницу, где ему провели обзорную рентгенограмму органов грудной клетки и брюшной полости и обнаружили инородные тела - 26 магнитных шариков. "В ходе динамического наблюдения они не перемещались, в связи с чем была опасность перфорации кишечника. Санитарная авиация доставила маленького пациента в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи приняли решение об оперативном вмешательстве, во время которого удалили неодимовые шарики-магниты. Сейчас его здоровью ничего не угрожает", - сообщил Рахматуллин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250331/magnity-2008317993.html

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