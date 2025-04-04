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В Рязанской области сгорели четыре бани - РИА Новости, 04.04.2025
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16:30 04.04.2025
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В Рязанской области сгорели четыре бани
В Рязанской области сгорели четыре бани - РИА Новости, 04.04.2025
В Рязанской области сгорели четыре бани
Пожар уничтожил четыре бани в деревне Нарышкино Касимовского района Рязанской области, огонь перешел от загоревшейся сухой травы, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:30:00+03:00
2025-04-04T16:30:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
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РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Пожар уничтожил четыре бани в деревне Нарышкино Касимовского района Рязанской области, огонь перешел от загоревшейся сухой травы, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В Касимовском районе в результате перехода огня от загорания сухой растительности сгорело 4 бани", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Уточняется, что сообщение о пожаре в деревне Нарышкино поступило в 13.10. В тушении и ликвидации последствий участвует 11 единиц техники и 25 человек. Позднее ведомство добавило, что пожар в деревне локализован. Предварительно, уничтожено семь нежилых строений на площади 80 квадратных метров.
https://ria.ru/20250321/karelija-2006404424.html
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происшествия, рязанская область, россия, пожар
Происшествия, Рязанская область, Россия, Пожар
В Рязанской области сгорели четыре бани

В деревне Нарышкино в Рязанской области сгорели четыре бани

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Пожар уничтожил четыре бани в деревне Нарышкино Касимовского района Рязанской области, огонь перешел от загоревшейся сухой травы, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В Касимовском районе в результате перехода огня от загорания сухой растительности сгорело 4 бани", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
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Уточняется, что сообщение о пожаре в деревне Нарышкино поступило в 13.10. В тушении и ликвидации последствий участвует 11 единиц техники и 25 человек.
Позднее ведомство добавило, что пожар в деревне локализован. Предварительно, уничтожено семь нежилых строений на площади 80 квадратных метров.
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