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В Рязанской области сгорели четыре бани
В Рязанской области сгорели четыре бани - РИА Новости, 04.04.2025
В Рязанской области сгорели четыре бани
Пожар уничтожил четыре бани в деревне Нарышкино Касимовского района Рязанской области, огонь перешел от загоревшейся сухой травы, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:30:00+03:00
2025-04-04T16:30:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Пожар уничтожил четыре бани в деревне Нарышкино Касимовского района Рязанской области, огонь перешел от загоревшейся сухой травы, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "В Касимовском районе в результате перехода огня от загорания сухой растительности сгорело 4 бани", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Уточняется, что сообщение о пожаре в деревне Нарышкино поступило в 13.10. В тушении и ликвидации последствий участвует 11 единиц техники и 25 человек. Позднее ведомство добавило, что пожар в деревне локализован. Предварительно, уничтожено семь нежилых строений на площади 80 квадратных метров.
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происшествия, рязанская область, россия, пожар
Происшествия, Рязанская область, Россия, Пожар
В Рязанской области сгорели четыре бани
В деревне Нарышкино в Рязанской области сгорели четыре бани