https://ria.ru/20250404/ataka-2009456449.html

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала девушка

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 05.04.2025

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала девушка

Ранения получила 22-летняя девушка в Беловском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-04T23:54:00+03:00

2025-04-04T23:54:00+03:00

2025-04-05T01:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

беловский район

курская область

белгород

александр хинштейн

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ранения получила 22-летняя девушка в Беловском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Как уточнил врио главы региона, нападение произошло в селе Мокрушино. Пострадавшую 2003 года рождения госпитализировали в ближайшее медучреждение — горбольницу в Белгороде. Ей окажут всю необходимую помощь, заверил Хинштейн.В ближайшее время девушку перевезут в Курскую областную больницу.Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности и призвал не ездить туда.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

беловский район

курская область

белгород

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, беловский район, курская область, белгород, александр хинштейн