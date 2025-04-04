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В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 05.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:54 04.04.2025 (обновлено: 01:32 05.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ataka-2009456449.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала девушка
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала девушка - РИА Новости, 05.04.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала девушка
Ранения получила 22-летняя девушка в Беловском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-04T23:54:00+03:00
2025-04-05T01:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
белгород
александр хинштейн
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ранения получила 22-летняя девушка в Беловском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Как уточнил врио главы региона, нападение произошло в селе Мокрушино. Пострадавшую 2003 года рождения госпитализировали в ближайшее медучреждение — горбольницу в Белгороде. Ей окажут всю необходимую помощь, заверил Хинштейн.В ближайшее время девушку перевезут в Курскую областную больницу.Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности и призвал не ездить туда.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
беловский район
курская область
белгород
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происшествия, беловский район, курская область, белгород, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Белгород, Александр Хинштейн
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала девушка

Хинштейн: в Беловском районе Курской области при атаке дрона пострадала девушка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ранения получила 22-летняя девушка в Беловском районе после атаки украинского дрона, она доставлена в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Как уточнил врио главы региона, нападение произошло в селе Мокрушино. Пострадавшую 2003 года рождения госпитализировали в ближайшее медучреждение — горбольницу в Белгороде. Ей окажут всю необходимую помощь, заверил Хинштейн.
В ближайшее время девушку перевезут в Курскую областную больницу.
Хинштейн предупредил жителей приграничья об опасности и призвал не ездить туда.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьБелгородАлександр Хинштейн
 
 
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