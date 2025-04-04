https://ria.ru/20250404/ataka-2009238953.html

При атаке дронов на Брянскую область погиб человек

При атаке дронов на Брянскую область погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025

При атаке дронов на Брянскую область погиб человек

При атаке дронов ВСУ на Брянскую область погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T03:25:00+03:00

2025-04-04T03:25:00+03:00

2025-04-04T10:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

вооруженные силы украины

александр богомаз

трубчевский район

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Брянскую область погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один мужчина погиб", — говорится в публикации.Он добавил, что в результате сбросов взрывных устройств в окна и балкон многоквартирного дома получили повреждения. Ущерб также причинен нескольким автомобилям. Обследование территорий продолжится в светлое время."Вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям будет оказана", — отметил Богомаз.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

трубчевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, александр богомаз, трубчевский район