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При атаке дронов на Брянскую область погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:25 04.04.2025 (обновлено: 10:59 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ataka-2009238953.html
При атаке дронов на Брянскую область погиб человек
При атаке дронов на Брянскую область погиб человек - РИА Новости, 04.04.2025
При атаке дронов на Брянскую область погиб человек
При атаке дронов ВСУ на Брянскую область погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:25:00+03:00
2025-04-04T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
вооруженные силы украины
александр богомаз
трубчевский район
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Брянскую область погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один мужчина погиб", — говорится в публикации.Он добавил, что в результате сбросов взрывных устройств в окна и балкон многоквартирного дома получили повреждения. Ущерб также причинен нескольким автомобилям. Обследование территорий продолжится в светлое время."Вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям будет оказана", — отметил Богомаз.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, происшествия, вооруженные силы украины, александр богомаз, трубчевский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Трубчевский район
При атаке дронов на Брянскую область погиб человек

При атаке дронов на Брянскую область погиб человек, еще один ранен

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. При атаке дронов ВСУ на Брянскую область погиб человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один мужчина погиб", — говорится в публикации.
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Он добавил, что в результате сбросов взрывных устройств в окна и балкон многоквартирного дома получили повреждения. Ущерб также причинен нескольким автомобилям. Обследование территорий продолжится в светлое время.
"Вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям будет оказана", — отметил Богомаз.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазТрубчевский район
 
 
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