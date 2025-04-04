https://ria.ru/20250404/armeniya-2009380979.html

Президент Армении утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС

Президент Армении утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС - РИА Новости, 04.04.2025

Президент Армении утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении республики вступить в Евросоюз, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:47:00+03:00

2025-04-04T16:47:00+03:00

2025-04-04T17:30:00+03:00

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ЕРЕВАН, 4 апр — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении республики вступить в Евросоюз, сообщила его пресс-служба."Президент Армении подписал принятый Национальным собранием закон" О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", — говорится в релизе.Парламент Армении 26 марта принял законопроект во втором и окончательном чтении. Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор".Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, это не заявка на вступление в ЕС, а лишь отражение стремления к углублению отношений с объединением.​Оппозиционная фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным. По их мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.В Кремле желание Армении вступить в Евросоюз назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.

https://ria.ru/20250331/armeniya-2008466526.html

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армения, россия, ваагн хачатурян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире