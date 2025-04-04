Президент Армении утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС
Президент Армении Хачатурян утвердил закон о намерении страны вступить в ЕС
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЛюди с флагами Армении на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Люди с флагами Армении на площади Республики в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 апр — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении республики вступить в Евросоюз, сообщила его пресс-служба.
"Президент Армении подписал принятый Национальным собранием закон" О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", — говорится в релизе.
Парламент Армении 26 марта принял законопроект во втором и окончательном чтении. Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор".
В законопроекте объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Его авторы утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной". При этом сам ЕС членства Еревану не предлагал.
Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, это не заявка на вступление в ЕС, а лишь отражение стремления к углублению отношений с объединением.
Оппозиционная фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным. По их мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
В Кремле желание Армении вступить в Евросоюз назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.