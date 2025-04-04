ВС Норвегии поддерживают связь с ВС России в Арктике, пишет FT
FT: норвежские военные сохраняют связь с российскими коллегами в Арктике
Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Норвежские вооруженные силы до сих пор поддерживают линию связи с российскими коллегами в Арктике, они сохраняют "профессиональные" отношения, каждый год поздравляют друг друга с Рождеством и хранят подарки от россиян, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу объединенного штаба норвежских ВС вице-адмирала Руне Андерсена.
По данным издания, каждую среду в 13.00 мск норвежские военные из горной базы у города Будё, расположенного за Полярным кругом, проводят проверку связи со своими российскими коллегами в Северном флоте РФ.
"Хотя норвежские вооруженные силы оборвали связи со своими российскими коллегами... в 2014 году..., еженедельная проверка связи сохранилась. По словам вице-адмирала Руне Андерсена, главы объединенного штаба ВС Норвегии, отношения с россиянами профессиональные и сосредоточены на деле", - пишет издание.
По данным издания, по этой линии связи российские и норвежские военные каждый год поздравляют друг друга с Рождеством, а в штабе ВС Норвегии в Будё до сих хранятся подарки от российских моряков, включая стеклянный автомат Калашникова, наполненный водкой, и матрешку.
"Мы считаем, что важно иметь возможность для связи. Это вопрос безопасности. И я думаю, они (россияне - ред.) считают так же", - приводит Financial Times слова Андерсена.
Издание отмечает, что проверка связи производится на случай возникновения аварии или инцидента, которые потребовали бы помощи российских коллег.