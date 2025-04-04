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Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2025
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19:59 04.04.2025 (обновлено: 20:58 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/arest-2009432541.html
Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве
Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2025
Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы арестовал генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:59:00+03:00
2025-04-04T20:58:00+03:00
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции.&quot;Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича&quot;, — говорится в материале.Фосману вменяется мошенничество в особо крупном размере.В пресс-службе ГК "Благо" ранее сообщили РИА Новости, что в курсе задержания одного из владельцев группы, но пока не располагает детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.Как указано на сайте, Дмитрий Фосман занимает пост гендиректора компании "Благо Инвест" с 2022 года. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.ГК "Благо" — один из ведущих производителей растительных масел в России. Холдинг экспортирует продукцию в 29 стран.
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Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал гендира "Благо Инвест" Фосмана по делу о крупном мошенничестве

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыГенеральный директор ООО "Компания Благо" Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы
Генеральный директор ООО Компания Благо Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Генеральный директор ООО "Компания Благо" Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции.
«

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", — говорится в материале.

Фосману вменяется мошенничество в особо крупном размере.
В пресс-службе ГК "Благо" ранее сообщили РИА Новости, что в курсе задержания одного из владельцев группы, но пока не располагает детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.
Как указано на сайте, Дмитрий Фосман занимает пост гендиректора компании "Благо Инвест" с 2022 года. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.
ГК "Благо" — один из ведущих производителей растительных масел в России. Холдинг экспортирует продукцию в 29 стран.
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