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Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве
Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2025
Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы арестовал генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:59:00+03:00
2025-04-04T19:59:00+03:00
2025-04-04T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", — говорится в материале.Фосману вменяется мошенничество в особо крупном размере.В пресс-службе ГК "Благо" ранее сообщили РИА Новости, что в курсе задержания одного из владельцев группы, но пока не располагает детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.Как указано на сайте, Дмитрий Фосман занимает пост гендиректора компании "Благо Инвест" с 2022 года. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.ГК "Благо" — один из ведущих производителей растительных масел в России. Холдинг экспортирует продукцию в 29 стран.
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Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве
Суд арестовал гендира "Благо Инвест" Фосмана по делу о крупном мошенничестве
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", — говорится в материале.
Фосману вменяется мошенничество в особо крупном размере.
В пресс-службе ГК "Благо" ранее сообщили РИА Новости, что в курсе задержания одного из владельцев группы, но пока не располагает детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.
Как указано на сайте, Дмитрий Фосман занимает пост гендиректора компании "Благо Инвест" с 2022 года. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.
ГК "Благо" — один из ведущих производителей растительных масел в России. Холдинг экспортирует продукцию в 29 стран.