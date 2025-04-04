https://ria.ru/20250404/arest-2009432541.html

Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве

Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2025

Гендиректора "Благо Инвест" арестовали по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы арестовал генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:59:00+03:00

2025-04-04T19:59:00+03:00

2025-04-04T20:58:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", — говорится в материале.Фосману вменяется мошенничество в особо крупном размере.В пресс-службе ГК "Благо" ранее сообщили РИА Новости, что в курсе задержания одного из владельцев группы, но пока не располагает детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.Как указано на сайте, Дмитрий Фосман занимает пост гендиректора компании "Благо Инвест" с 2022 года. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.ГК "Благо" — один из ведущих производителей растительных масел в России. Холдинг экспортирует продукцию в 29 стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва