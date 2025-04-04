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Следствие попросило арестовать гендиректора "Благо Инвест"
Следствие попросило арестовать гендиректора "Благо Инвест" - РИА Новости, 04.04.2025
Следствие попросило арестовать гендиректора "Благо Инвест"
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:16:00+03:00
2025-04-04T19:16:00+03:00
2025-04-04T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", - сообщили в суде.Фосману вменяется мошенничество особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).Дмитрий Фосман занимает пост гендиректора компании" Благо Инвест" с 2022 года, указывается на сайте компании. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.ГК "Благо" - один из ведущих производителей растительных масел в России. Кроме продажи в России, продукция компании экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте.
https://ria.ru/20250403/dagestan-2009006559.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Следствие попросило арестовать гендиректора "Благо Инвест"
Следствие попросило арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте генерального директора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", - сообщили в суде.
Фосману вменяется мошенничество особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
).
Дмитрий Фосман занимает пост гендиректора компании" Благо Инвест" с 2022 года, указывается на сайте компании. В самом холдинге "Благо" он работает 20 лет.
ГК "Благо" - один из ведущих производителей растительных масел в России. Кроме продажи в России, продукция компании экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте.