https://ria.ru/20250404/arest-2009300800.html

Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест

Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2025

Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест

Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:33:00+03:00

2025-04-04T12:33:00+03:00

2025-04-04T12:41:00+03:00

москва

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два эпизода получения взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича сроком на 1 месяц 30 суток", - рассказал собеседник агентства.Он подозревается в двух эпизодах получения взятки – в крупном и особо крупном размере, уточнили в суде.

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009239753.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)