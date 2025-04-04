https://ria.ru/20250404/arest-2009300800.html
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2025
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест
Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:33:00+03:00
2025-04-04T12:33:00+03:00
2025-04-04T12:41:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два эпизода получения взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича сроком на 1 месяц 30 суток", - рассказал собеседник агентства.Он подозревается в двух эпизодах получения взятки – в крупном и особо крупном размере, уточнили в суде.
https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009239753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест
Начальника НИИ Минобороны Протасова отправили под домашний арест за взятки