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Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2025
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12:33 04.04.2025 (обновлено: 12:41 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/arest-2009300800.html
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест - РИА Новости, 04.04.2025
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест
Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два... РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два эпизода получения взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича сроком на 1 месяц 30 суток", - рассказал собеседник агентства.Он подозревается в двух эпизодах получения взятки – в крупном и особо крупном размере, уточнили в суде.
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москва, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Начальника НИИ Минобороны отправили под домашний арест

Начальника НИИ Минобороны Протасова отправили под домашний арест за взятки

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыНачальник ФГБУ "27 ЦНИИ" Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы
Начальник ФГБУ 27 ЦНИИ Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Начальник ФГБУ "27 ЦНИИ" Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два эпизода получения взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича сроком на 1 месяц 30 суток", - рассказал собеседник агентства.
Он подозревается в двух эпизодах получения взятки – в крупном и особо крупном размере, уточнили в суде.
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