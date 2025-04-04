https://ria.ru/20250404/apteki-2009418509.html

В Ассоциации аптек рассказали о поставках препарата от рассеянного склероза

В Ассоциации аптек рассказали о поставках препарата от рассеянного склероза - РИА Новости, 04.04.2025

В Ассоциации аптек рассказали о поставках препарата от рассеянного склероза

Препарат от рассеянного склероза с международным непатентованным наименованием глатирамера ацетат не является массовым и поставляется в российские аптеки при... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:43:00+03:00

2025-04-04T18:43:00+03:00

2025-04-04T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Препарат от рассеянного склероза с международным непатентованным наименованием глатирамера ацетат не является массовым и поставляется в российские аптеки при наличии постоянного спроса со стороны конкретных клиентов или при индивидуальном запросе, рассказали РИА Новости в Ассоциации независимых аптек. Ранее газета "Известия" написала, что минимум в восьми регионах России образовалась нехватка препарата с действующим веществом глатирамера ацетат для терапии пациентов с рассеянным склерозом. Лекарство назначается сразу после постановки диагноза, поэтому перебои могут стать причиной прогрессирования заболевания. Позже, в министерствах здравоохранения Ульяновской и Ростовской областей, а также Хакасии заявили РИА Новости об отсутствии нехватки препарата. Тогда как в Краснодарском крае подтвердили его дефицит в крупнейших аптеках. "Препараты на основе глатирамера ацетата, применяемые для лечения рассеянного склероза, включены в перечень льготных лекарственных средств. Хотя данные препараты имеются в аптечных сетях, они не относятся к категории массового спроса. В связи с этим аптеки чаще всего заказывают такие лекарства индивидуально по запросу пациента либо организуют регулярные поставки при наличии постоянного спроса со стороны конкретных клиентов", - сообщили в Ассоциации независимых аптек. Отмечается, что это связано с особенностями назначения и применения данных специализированных препаратов, которые используются для длительной терапии определенной группы пациентов. Поэтому оценить нехватку препарата через продажи в аптеке сложно. В свою очередь биотехнологическая компания-разработчик Biocad сообщила РИА Новости, что не прекращала производство препарата и согласовала его благотворительную поставку в 16 регионов России в размере 5 тысяч упаковок. Поставки препарата осуществляются в полном объеме в рамках исполнения договорных обязательств, добавили там. Компания также распределила имеющиеся ресурсы и приоритизировала обеспечение пациентов с рассеянным склерозом препаратом глатирамера ацетат в дозировке 40 мг/мл. РИА Новости направило запросы другим компаниям-производителям препарата - Teva, АО "Фармасинтез", ООО "ФармМентал групп" и "Р-Фарм".

https://ria.ru/20250404/zapas-2009272152.html

https://ria.ru/20250403/krasnodar-2009140353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, р-фарм