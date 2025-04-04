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Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве

Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве - РИА Новости, 04.04.2025

Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве

Лидер Анголы Жоау Лоаренсу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:09:00+03:00

2025-04-04T06:09:00+03:00

2025-04-04T06:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ангола

россия

москва

владимир путин

жоау лоуренсу

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер Анголы Жоау Лоаренсу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая, но решение о визите пока неизвестно, сообщил РИА Новости источник. "В этом году от имени президента РФ Владимира Путина было отправлено приглашение на парад Победы в адрес президента Анголы Жоау Лоуренсу", - сказал источник. Он отметил, что на данный момент пока неизвестно - подтвердил ли президент свое участие или нет.

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Дарья Буймова

ангола, россия, москва, владимир путин, жоау лоуренсу, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне