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Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве - РИА Новости, 04.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:09 04.04.2025 (обновлено: 06:12 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/angola-2009247011.html
Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве
Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве - РИА Новости, 04.04.2025
Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве
Лидер Анголы Жоау Лоаренсу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:09:00+03:00
2025-04-04T06:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ангола
россия
москва
владимир путин
жоау лоуренсу
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер Анголы Жоау Лоаренсу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая, но решение о визите пока неизвестно, сообщил РИА Новости источник. "В этом году от имени президента РФ Владимира Путина было отправлено приглашение на парад Победы в адрес президента Анголы Жоау Лоуренсу", - сказал источник. Он отметил, что на данный момент пока неизвестно - подтвердил ли президент свое участие или нет.
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ангола, россия, москва, владимир путин, жоау лоуренсу, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ангола, Россия, Москва, Владимир Путин, Жоау Лоуренсу, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве

Лидер Анголы Лоаренсу получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПарад Победы в Москве
Парад Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Парад Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер Анголы Жоау Лоаренсу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая, но решение о визите пока неизвестно, сообщил РИА Новости источник.
"В этом году от имени президента РФ Владимира Путина было отправлено приглашение на парад Победы в адрес президента Анголы Жоау Лоуренсу", - сказал источник.
Он отметил, что на данный момент пока неизвестно - подтвердил ли президент свое участие или нет.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАнголаРоссияМоскваВладимир ПутинЖоау ЛоуренсуОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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