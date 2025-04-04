https://ria.ru/20250404/angola-2009247011.html
Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве
Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве - РИА Новости, 04.04.2025
Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве
Лидер Анголы Жоау Лоаренсу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:09:00+03:00
2025-04-04T06:09:00+03:00
2025-04-04T06:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ангола
россия
москва
владимир путин
жоау лоуренсу
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870586035_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_1253184a0cc1aa384f363cfee708d357.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Лидер Анголы Жоау Лоаренсу получил приглашение от президента РФ Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая, но решение о визите пока неизвестно, сообщил РИА Новости источник. "В этом году от имени президента РФ Владимира Путина было отправлено приглашение на парад Победы в адрес президента Анголы Жоау Лоуренсу", - сказал источник. Он отметил, что на данный момент пока неизвестно - подтвердил ли президент свое участие или нет.
https://ria.ru/20250223/pobeda-2001144631.html
ангола
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870586035_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e2a31f99844bc087f26af6321d40fdfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ангола, россия, москва, владимир путин, жоау лоуренсу, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ангола, Россия, Москва, Владимир Путин, Жоау Лоуренсу, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лидер Анголы получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве
Лидер Анголы Лоаренсу получил приглашение от Путина на парад Победы в Москве