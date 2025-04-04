https://ria.ru/20250404/alyaska-2009328764.html

Жители Аляски начали готовиться на случай захвата Россией, пишут СМИ

Жители Аляски начали готовиться на случай захвата Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Жители Аляски начали готовиться на случай захвата Россией, пишут СМИ

Британский журнал Economist со ссылкой на журналиста, побывавшего на острове Крузенштерн, который находится в американском штате Аляска, пишет, что там "царит... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:22:00+03:00

2025-04-04T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Британский журнал Economist со ссылкой на журналиста, побывавшего на острове Крузенштерн, который находится в американском штате Аляска, пишет, что там "царит паранойя" - часть жителей учат русский язык на случай "захвата" Россией, другие же с подозрением относятся к общению на русском. Как отмечает издание, у жителей острова есть родственники в РФ, с которыми они поддерживают связь через соцсети. "Некоторые жители острова... учат русский язык на случай, если когда-либо Россия попытается его взять", - пишет журнал, не указывая, с чем связаны такие предположения. При том что РФ не раз сообщала, что никому не угрожает, тогда как НАТО значительно увеличила свою активность у российских границ. В то же время другая часть жителей острова, пишет журнал, относятся к общению на русском с паранойей. По словам автора статьи, который посетил место, его отругали за то, что он попытался послушать русскую музыку по радио. Один из американцев с острова Крузенштерна заподозрил журналиста якобы в попытке связаться с россиянами и угрожал сообщить об этом военным. В то же время большинство жителей жалуются, что после 2022 года не могут посещать российский остров, а россияне в свою очередь не могут попасть к ним, пишет Economist.

https://ria.ru/20250404/printsip-2009248126.html

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