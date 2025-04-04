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Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 04.04.2025
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07:02 04.04.2025 (обновлено: 09:31 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/aktsii-2009249637.html
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 04.04.2025
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций начал новый торговый день резким ростом, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:02:00+03:00
2025-04-04T09:31:00+03:00
экономика
московская биржа
россия
акции
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский рынок акций начал новый торговый день резким ростом, следует из данных Московской биржи.Так, к 7:01 рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) увеличился на 1,88 процента, до 2 913,39 пункта.Накануне российский рынок акций существенно снизился вслед за резким падением цен на нефть. В течение дня рублевый индекс падал до 2846,67 пункта — минимума с 14 января, а к закрытию основных торгов он составлял 2859,58 пункта, потеряв 2,28 процента.Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций — они идут с 6:50 до 9:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса iMOEX. В информационных целях на протяжении всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 — рассчитывается индекс с дополнительным кодом iMOEX2, который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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экономика, московская биржа, россия, акции
Экономика, Московская биржа, Россия, Акции
Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Российский рынок акций в начале торгов растет на 1,98 процента

© АГН "Москва" / Александр АвиловОфис Московской биржи
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Офис Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский рынок акций начал новый торговый день резким ростом, следует из данных Московской биржи.
Так, к 7:01 рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) увеличился на 1,88 процента, до 2 913,39 пункта.
Накануне российский рынок акций существенно снизился вслед за резким падением цен на нефть. В течение дня рублевый индекс падал до 2846,67 пункта — минимума с 14 января, а к закрытию основных торгов он составлял 2859,58 пункта, потеряв 2,28 процента.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций — они идут с 6:50 до 9:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса iMOEX. В информационных целях на протяжении всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 — рассчитывается индекс с дополнительным кодом iMOEX2, который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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