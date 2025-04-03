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Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка - РИА Новости, 03.04.2025
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10:32 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/zhiteli-2009045233.html
Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка
Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка - РИА Новости, 03.04.2025
Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram-канале, что все жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее не согласились... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:32:00+03:00
2025-04-03T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram-канале, что все жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее не согласились покинуть свои дома в условиях угрозы, выехали в безопасные места. В конце марта губернатор рассказал о героическом поступке военнослужащего, который под огнём вывел из села Графовка четырёх жителей, ранее отказавшихся от эвакуации. Как отметил руководитель региона, в Графовке по-прежнему оставались еще пять человек. "Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации", - сказал Гладков. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Гладков сообщил, что оперативная обстановка в Краснояружском районе "продолжает оставаться напряжённой". Он призвал жителей следовать рекомендациям местных властей. "Мы не имеем возможности и права пустить вас в те населенные пункты, к вам домой, потому что это опасно... Как только ситуация улучшится, мы сразу же доведем это до жителей и вернем их в родные дома", - добавил Гладков. Ранее Гладков сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто размещен не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы. Село Графовка Краснояружского района расположено примерно в 1,5 километрах от украинской границы, насчитывает около 600 зарегистрированных жителей.
https://ria.ru/20250319/belgorod-2006035435.html
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка

Белгородский губернатор Гладков: все жители Графовки выехали в безопасные места

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram-канале, что все жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее не согласились покинуть свои дома в условиях угрозы, выехали в безопасные места.
В конце марта губернатор рассказал о героическом поступке военнослужащего, который под огнём вывел из села Графовка четырёх жителей, ранее отказавшихся от эвакуации. Как отметил руководитель региона, в Графовке по-прежнему оставались еще пять человек.
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"Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации", - сказал Гладков.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Гладков сообщил, что оперативная обстановка в Краснояружском районе "продолжает оставаться напряжённой". Он призвал жителей следовать рекомендациям местных властей.
"Мы не имеем возможности и права пустить вас в те населенные пункты, к вам домой, потому что это опасно... Как только ситуация улучшится, мы сразу же доведем это до жителей и вернем их в родные дома", - добавил Гладков.
Ранее Гладков сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто размещен не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы. Село Графовка Краснояружского района расположено примерно в 1,5 километрах от украинской границы, насчитывает около 600 зарегистрированных жителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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