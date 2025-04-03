Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка
Белгородский губернатор Гладков: все жители Графовки выехали в безопасные места
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram-канале, что все жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее не согласились покинуть свои дома в условиях угрозы, выехали в безопасные места.
В конце марта губернатор рассказал о героическом поступке военнослужащего, который под огнём вывел из села Графовка четырёх жителей, ранее отказавшихся от эвакуации. Как отметил руководитель региона, в Графовке по-прежнему оставались еще пять человек.
"Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации", - сказал Гладков.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Гладков сообщил, что оперативная обстановка в Краснояружском районе "продолжает оставаться напряжённой". Он призвал жителей следовать рекомендациям местных властей.
"Мы не имеем возможности и права пустить вас в те населенные пункты, к вам домой, потому что это опасно... Как только ситуация улучшится, мы сразу же доведем это до жителей и вернем их в родные дома", - добавил Гладков.
Ранее Гладков сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто размещен не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы. Село Графовка Краснояружского района расположено примерно в 1,5 километрах от украинской границы, насчитывает около 600 зарегистрированных жителей.
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