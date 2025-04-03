https://ria.ru/20250403/zhiteli-2009045233.html

Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка

Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка - РИА Новости, 03.04.2025

Гладков рассказал об эвакуации жителей белгородского села Графовка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram-канале, что все жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее не согласились... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:32:00+03:00

2025-04-03T10:32:00+03:00

2025-04-03T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в Telegram-канале, что все жители села Графовка Краснояружского района, которые ранее не согласились покинуть свои дома в условиях угрозы, выехали в безопасные места. В конце марта губернатор рассказал о героическом поступке военнослужащего, который под огнём вывел из села Графовка четырёх жителей, ранее отказавшихся от эвакуации. Как отметил руководитель региона, в Графовке по-прежнему оставались еще пять человек. "Из села Графовка Краснояружского района вывезли последних жителей, которые, к сожалению, отказались выполнять рекомендации властей несколько недель назад, подвергая свои жизни риску, подвергая риску жизни других людей, которые затем несколько раз пытались их эвакуировать. Есть люди, которые погибли в результате попыток эвакуации", - сказал Гладков. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Гладков сообщил, что оперативная обстановка в Краснояружском районе "продолжает оставаться напряжённой". Он призвал жителей следовать рекомендациям местных властей. "Мы не имеем возможности и права пустить вас в те населенные пункты, к вам домой, потому что это опасно... Как только ситуация улучшится, мы сразу же доведем это до жителей и вернем их в родные дома", - добавил Гладков. Ранее Гладков сообщил о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда "БАРС-Белгород". Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места. Тем, кто размещен не в пунктах временного размещения, будут предоставляться продуктовые наборы. Село Графовка Краснояружского района расположено примерно в 1,5 километрах от украинской границы, насчитывает около 600 зарегистрированных жителей.

https://ria.ru/20250319/belgorod-2006035435.html

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность