https://ria.ru/20250403/zenitchiki-2009017742.html

Зенитчики "Центра" сбили тяжелый гексакоптер ВСУ "Баба-яга"

Зенитчики "Центра" сбили тяжелый гексакоптер ВСУ "Баба-яга" - РИА Новости, 03.04.2025

Зенитчики "Центра" сбили тяжелый гексакоптер ВСУ "Баба-яга"

Зенитчики "Центра" сбили тяжелый гексакоптер ВСУ "Баба-яга" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:09:00+03:00

2025-04-03T05:09:00+03:00

2025-04-03T05:09:00+03:00

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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. Зенитчики "Центра" сбили тяжелый гексакоптер ВСУ "Баба-яга" на красноармейском направлении, сообщили журналистам в МО РФ. "Под утро расчет был на дежурстве, вначале по звуку сориентировались, потом в прибор ночного видения увидели "Бабу-ягу", приняли решение открыть огонь из ЗУ-23-2 и уничтожили", – рассказал командир зенитно-артиллерийской батареи группировки "Центр" Александр Логунов. В оборонном ведомстве добавили, что на счету зенитчиков десятки уничтоженных беспилотников, в том числе гексакоптеров "Баба-яга". В случае визуального обнаружения дронов зенитчики открывают по ним огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 миллиметра, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника, обеспечивая эффективную дальность огня до 2,5 километра. Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов - они, как правило, несут 120-миллиметровые минометные мины и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом 25 и 50 килограммов. Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему дальность их полета значительно увеличивается. Поражение "Бабы-яги" может ослепить украинских операторов FPV-дронов.

https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность