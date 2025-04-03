https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009026928.html

В Бангкоке выросло число жертв землетрясения

В Бангкоке выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 03.04.2025

В Бангкоке выросло число жертв землетрясения

Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 29 после обнаружения спасателями новых тел на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:41:00+03:00

2025-04-03T07:41:00+03:00

2025-04-03T07:41:00+03:00

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

бангкок

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 29 после обнаружения спасателями новых тел на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания, сообщает издание Nation. "По состоянию на утро четверга подтвержденное число погибших составляет 29 человек, еще девять получили ранения, а 59 числятся пропавшими без вести", - пишет издание. Со ссылкой на чиновников издание указывает, что под руинами еще могут находиться выжившие, так как оттуда был слышен человеческий голос. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 3085, еще 4715 человек пострадали. Посольство РФ в Мьянме заявляло РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009026818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, бангкок