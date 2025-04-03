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В Бангкоке выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 03.04.2025
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07:41 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009026928.html
В Бангкоке выросло число жертв землетрясения
В Бангкоке выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 03.04.2025
В Бангкоке выросло число жертв землетрясения
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 29 после обнаружения спасателями новых тел на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:41:00+03:00
2025-04-03T07:41:00+03:00
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
бангкок
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 29 после обнаружения спасателями новых тел на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания, сообщает издание Nation. "По состоянию на утро четверга подтвержденное число погибших составляет 29 человек, еще девять получили ранения, а 59 числятся пропавшими без вести", - пишет издание. Со ссылкой на чиновников издание указывает, что под руинами еще могут находиться выжившие, так как оттуда был слышен человеческий голос. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 3085, еще 4715 человек пострадали. Посольство РФ в Мьянме заявляло РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009026818.html
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353
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в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, бангкок
В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Бангкок
В Бангкоке выросло число жертв землетрясения

Nation: число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 29 человек

© AP Photo / Wason WanichakornСпасатели работают на месте обрушения здания в Бангкоке
Спасатели работают на месте обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Спасатели работают на месте обрушения здания в Бангкоке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 29 после обнаружения спасателями новых тел на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания, сообщает издание Nation.
"По состоянию на утро четверга подтвержденное число погибших составляет 29 человек, еще девять получили ранения, а 59 числятся пропавшими без вести", - пишет издание.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085
Вчера, 07:35
Со ссылкой на чиновников издание указывает, что под руинами еще могут находиться выжившие, так как оттуда был слышен человеческий голос.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 3085, еще 4715 человек пострадали. Посольство РФ в Мьянме заявляло РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеБангкок
 
 
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