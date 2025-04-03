В Бангкоке выросло число жертв землетрясения

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 29 после обнаружения спасателями новых тел на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания, сообщает издание Nation. "По состоянию на утро четверга подтвержденное число погибших составляет 29 человек, еще девять получили ранения, а 59 числятся пропавшими без вести", - пишет издание. Со ссылкой на чиновников издание указывает, что под руинами еще могут находиться выжившие, так как оттуда был слышен человеческий голос. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 3085, еще 4715 человек пострадали. Посольство РФ в Мьянме заявляло РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 29 после обнаружения спасателями новых тел на месте обрушения недостроенного 30-этажного здания, сообщает издание Nation.
"По состоянию на утро четверга подтвержденное число погибших составляет 29 человек, еще девять получили ранения, а 59 числятся пропавшими без вести", - пишет издание.
Со ссылкой на чиновников издание указывает, что под руинами еще могут находиться выжившие, так как оттуда был слышен человеческий голос.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Согласно последним данным, число жертв землетрясения достигло 3085, еще 4715 человек пострадали. Посольство РФ в Мьянме заявляло РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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