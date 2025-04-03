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Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085 - РИА Новости, 03.04.2025

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085

Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших - до 4715, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на информационную группу Государственного... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:35:00+03:00

2025-04-03T07:35:00+03:00

2025-04-03T07:43:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших - до 4715, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на информационную группу Государственного административного совета Мьянмы."По состоянию на 8 утра (4.30 мск - ред.) 3 апреля по местному времени, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 3085 человек, 4715 получили ранения, ещё 341 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении агентства.

мьянма

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2025

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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде