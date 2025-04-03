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Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085 - РИА Новости, 03.04.2025
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07:35 03.04.2025 (обновлено: 07:43 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009026818.html
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085 - РИА Новости, 03.04.2025
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085
Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших - до 4715, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на информационную группу Государственного... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:35:00+03:00
2025-04-03T07:43:00+03:00
в мире
мьянма
землетрясение в мьянме и таиланде
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших - до 4715, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на информационную группу Государственного административного совета Мьянмы."По состоянию на 8 утра (4.30 мск - ред.) 3 апреля по местному времени, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 3085 человек, 4715 получили ранения, ещё 341 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085, пострадали 4715 человек

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших - до 4715, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на информационную группу Государственного административного совета Мьянмы.
"По состоянию на 8 утра (4.30 мск - ред.) 3 апреля по местному времени, в результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 3085 человек, 4715 получили ранения, ещё 341 числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении агентства.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреМьянмаЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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