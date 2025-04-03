https://ria.ru/20250403/zelenskij-2009215353.html

Зеленский снова начал торговаться за потерянные территории

Зеленский снова начал торговаться за потерянные территории - РИА Новости, 03.04.2025

Зеленский снова начал торговаться за потерянные территории

Владимир Зеленский на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности возвращения Киеву перешедших по контроль России новых территорий начал искать... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:50:00+03:00

2025-04-03T21:50:00+03:00

2025-04-03T21:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

черниговская область

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности возвращения Киеву перешедших по контроль России новых территорий начал искать компромиссы по возвращению утраченных территорий. "Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", – сказал Зеленский в ходе встречи с предпринимателями Черниговской области, видео которого опубликовано в YouTube-канале его офиса. Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.

https://ria.ru/20250313/gosduma-2004663443.html

россия

киев

черниговская область

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россия, киев, черниговская область, владимир зеленский, сергей лавров