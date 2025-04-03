Рейтинг@Mail.ru
Зеленский снова начал торговаться за потерянные территории - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/zelenskij-2009215353.html
Зеленский снова начал торговаться за потерянные территории
Зеленский снова начал торговаться за потерянные территории - РИА Новости, 03.04.2025
Зеленский снова начал торговаться за потерянные территории
Владимир Зеленский на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности возвращения Киеву перешедших по контроль России новых территорий начал искать... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:50:00+03:00
2025-04-03T21:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
черниговская область
владимир зеленский
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности возвращения Киеву перешедших по контроль России новых территорий начал искать компромиссы по возвращению утраченных территорий. "Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", – сказал Зеленский в ходе встречи с предпринимателями Черниговской области, видео которого опубликовано в YouTube-канале его офиса. Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
https://ria.ru/20250313/gosduma-2004663443.html
россия
киев
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_096516c4f5aa1804388936e36a1add44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, черниговская область, владимир зеленский, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Черниговская область, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Зеленский снова начал торговаться за потерянные территории

Зеленский начал искать компромиссы по возвращению утраченных территорий

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности возвращения Киеву перешедших по контроль России новых территорий начал искать компромиссы по возвращению утраченных территорий.
"Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем дипломатическим путем, я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь", – сказал Зеленский в ходе встречи с предпринимателями Черниговской области, видео которого опубликовано в YouTube-канале его офиса.
Лавров в феврале заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Госдуме назвали вздором слова Зеленского о территориальных уступках
13 марта, 07:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЧерниговская областьВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала