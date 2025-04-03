https://ria.ru/20250403/zelenskij-2009213301.html
Зеленский рассказал о посещении Сумской области
Зеленский рассказал о посещении Сумской области - РИА Новости, 03.04.2025
Зеленский рассказал о посещении Сумской области
Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что посетил Сумскую область на севере Украины. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:23:00+03:00
2025-04-03T21:23:00+03:00
2025-04-03T21:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что посетил Сумскую область на севере Украины. "Черниговская и Сумская области – стратегическое направление… Сумская область – направление, где много что решается", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он также назвал напавшие на Курскую область подразделения ВСУ теми, "кто защищает Сумскую область". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005241027.html
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сумская область, курская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский рассказал о посещении Сумской области
Зеленский сообщил, что приехал в Сумскую область, граничащую с Курской областью