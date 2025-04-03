https://ria.ru/20250403/zdorovetskiy-2009139571.html

В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого

В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого - РИА Новости, 03.04.2025

В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого

Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий арестован властями Филиппин за нарушение общественного порядка, он будет депортирован из страны, об... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:00:00+03:00

2025-04-03T16:00:00+03:00

2025-04-03T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий арестован властями Филиппин за нарушение общественного порядка, он будет депортирован из страны, об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике. Ранее Бюро иммиграции Филиппин сообщило об аресте Виталия Здоровецкого. "Гражданин России был арестован 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка. Он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны", - заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Посольство РФ на Филиппинах оперативно связалось с местными правоохранительными органами и продолжает поддерживать контакт в связи с арестом Здоровецкого. Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом, на котором было написано Vitaly the Goat ("Виталий самый крутой"). Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.

https://ria.ru/20250228/shot-2002080438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

филиппины, россия, в мире