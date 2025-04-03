В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого
Посольство РФ: блогера Здоровецкого депортируют из Филиппин за нарушение порядка
© Фото : Бюро иммиграции Филиппин Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий
© Фото : Бюро иммиграции Филиппин
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий арестован властями Филиппин за нарушение общественного порядка, он будет депортирован из страны, об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике.
Ранее Бюро иммиграции Филиппин сообщило об аресте Виталия Здоровецкого.
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"Гражданин России был арестован 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка. Он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны", - заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Посольство РФ на Филиппинах оперативно связалось с местными правоохранительными органами и продолжает поддерживать контакт в связи с арестом Здоровецкого.
Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом, на котором было написано Vitaly the Goat ("Виталий самый крутой"). Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.
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