Рейтинг@Mail.ru
В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 03.04.2025 (обновлено: 16:01 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/zdorovetskiy-2009139571.html
В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого
В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого - РИА Новости, 03.04.2025
В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого
Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий арестован властями Филиппин за нарушение общественного порядка, он будет депортирован из страны, об... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:00:00+03:00
2025-04-03T16:01:00+03:00
филиппины
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009128232_0:0:1017:572_1920x0_80_0_0_d4dfe794246d8ce818b99aa287a41a2b.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий арестован властями Филиппин за нарушение общественного порядка, он будет депортирован из страны, об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике. Ранее Бюро иммиграции Филиппин сообщило об аресте Виталия Здоровецкого. "Гражданин России был арестован 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка. Он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны", - заявили РИА Новости в российской дипмиссии. Посольство РФ на Филиппинах оперативно связалось с местными правоохранительными органами и продолжает поддерживать контакт в связи с арестом Здоровецкого. Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом, на котором было написано Vitaly the Goat ("Виталий самый крутой"). Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.
https://ria.ru/20250228/shot-2002080438.html
филиппины
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009128232_91:0:1007:687_1920x0_80_0_0_0438fb44e72f325dc01df888d3d0c1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филиппины, россия, в мире
Филиппины, Россия, В мире
В посольстве на Филиппинах подтвердили арест видеоблогера Здоровецкого

Посольство РФ: блогера Здоровецкого депортируют из Филиппин за нарушение порядка

© Фото : Бюро иммиграции Филиппин Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Бюро иммиграции Филиппин
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий арестован властями Филиппин за нарушение общественного порядка, он будет депортирован из страны, об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике.
Ранее Бюро иммиграции Филиппин сообщило об аресте Виталия Здоровецкого.
«
"Гражданин России был арестован 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка. Он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны", - заявили РИА Новости в российской дипмиссии.
Посольство РФ на Филиппинах оперативно связалось с местными правоохранительными органами и продолжает поддерживать контакт в связи с арестом Здоровецкого.
Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом, на котором было написано Vitaly the Goat ("Виталий самый крутой"). Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Блогеру SUBO запретили въезд в Россию на 70 лет
28 февраля, 00:51
 
ФилиппиныРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала