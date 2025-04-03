https://ria.ru/20250403/zavod-2009183558.html

Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара

Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара - РИА Новости, 03.04.2025

Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара

Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу, основные конструкции и оборудование завода не повреждены, сообщает управление пресс-службы главы... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:18:00+03:00

2025-04-03T18:18:00+03:00

2025-04-03T18:19:00+03:00

происшествия

россия

республика карелия

артур парфенчиков

александр гущин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу, основные конструкции и оборудование завода не повреждены, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. "Сложный пожар потушили за два часа. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. Возгорание на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода было полностью ликвидировано. На место пожара прибыл глава Карелии Артур Парфенчиков, прервав рабочую поездку в Приладожье. О ходе ликвидации последствий возгорания ему доложил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Карелия Александр Гущин. "Хочу поблагодарить сотрудников пожарного гарнизона МЧС России за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания – счет шел на секунды, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что причины возгорания, ущерб и характер повреждений, возникших в результате пожара, установят специалисты. "Его последствия, заверили эксперты, не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи ОССЗ", - добавляется в сообщении. Как рассказал вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев, пожар произошел утром в строящемся 4-м производственном цеху будущей цифровой верфи, которая создается в рамках модернизации Онежского судозавода. Двое пострадавших были госпитализированы. Площадь уже ликвидированного пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров, сообщал региональный главк МЧС.

https://ria.ru/20250403/pozhar-2009060568.html

https://ria.ru/20250403/petrozavodsk-2009127674.html

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происшествия, россия, республика карелия, артур парфенчиков, александр гущин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)