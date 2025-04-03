https://ria.ru/20250403/zavod-2009183558.html
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара - РИА Новости, 03.04.2025
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара
Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу, основные конструкции и оборудование завода не повреждены, сообщает управление пресс-службы главы... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:18:00+03:00
2025-04-03T18:18:00+03:00
2025-04-03T18:19:00+03:00
происшествия
россия
республика карелия
артур парфенчиков
александр гущин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу, основные конструкции и оборудование завода не повреждены, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. "Сложный пожар потушили за два часа. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. Возгорание на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода было полностью ликвидировано. На место пожара прибыл глава Карелии Артур Парфенчиков, прервав рабочую поездку в Приладожье. О ходе ликвидации последствий возгорания ему доложил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Карелия Александр Гущин. "Хочу поблагодарить сотрудников пожарного гарнизона МЧС России за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания – счет шел на секунды, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что причины возгорания, ущерб и характер повреждений, возникших в результате пожара, установят специалисты. "Его последствия, заверили эксперты, не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи ОССЗ", - добавляется в сообщении. Как рассказал вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев, пожар произошел утром в строящемся 4-м производственном цеху будущей цифровой верфи, которая создается в рамках модернизации Онежского судозавода. Двое пострадавших были госпитализированы. Площадь уже ликвидированного пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров, сообщал региональный главк МЧС.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009060568.html
https://ria.ru/20250403/petrozavodsk-2009127674.html
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происшествия, россия, республика карелия, артур парфенчиков, александр гущин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Александр Гущин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара
Парфенчиков: Онежский судозавод продолжит работу в штатном режиме после пожара
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу, основные конструкции и оборудование завода не повреждены, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.
"Сложный пожар потушили за два часа. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Возгорание на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода было полностью ликвидировано. На место пожара прибыл глава Карелии Артур Парфенчиков
, прервав рабочую поездку в Приладожье. О ходе ликвидации последствий возгорания ему доложил первый заместитель начальника ГУ МЧС России
по Республике Карелия Александр Гущин
.
"Хочу поблагодарить сотрудников пожарного гарнизона МЧС России за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания – счет шел на секунды, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что причины возгорания, ущерб и характер повреждений, возникших в результате пожара, установят специалисты.
"Его последствия, заверили эксперты, не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи ОССЗ", - добавляется в сообщении.
Как рассказал вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев, пожар произошел утром в строящемся 4-м производственном цеху будущей цифровой верфи, которая создается в рамках модернизации Онежского судозавода. Двое пострадавших были госпитализированы. Площадь уже ликвидированного пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров, сообщал региональный главк МЧС.