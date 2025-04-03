Рейтинг@Mail.ru
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 03.04.2025 (обновлено: 18:19 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/zavod-2009183558.html
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара - РИА Новости, 03.04.2025
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара
Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу, основные конструкции и оборудование завода не повреждены, сообщает управление пресс-службы главы... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:18:00+03:00
2025-04-03T18:19:00+03:00
происшествия
россия
республика карелия
артур парфенчиков
александр гущин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009083917_0:0:1530:861_1920x0_80_0_0_f8feed3aab0aa66edab78431b32215b1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу, основные конструкции и оборудование завода не повреждены, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. "Сложный пожар потушили за два часа. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. Возгорание на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода было полностью ликвидировано. На место пожара прибыл глава Карелии Артур Парфенчиков, прервав рабочую поездку в Приладожье. О ходе ликвидации последствий возгорания ему доложил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Карелия Александр Гущин. "Хочу поблагодарить сотрудников пожарного гарнизона МЧС России за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания – счет шел на секунды, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что причины возгорания, ущерб и характер повреждений, возникших в результате пожара, установят специалисты. "Его последствия, заверили эксперты, не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи ОССЗ", - добавляется в сообщении. Как рассказал вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев, пожар произошел утром в строящемся 4-м производственном цеху будущей цифровой верфи, которая создается в рамках модернизации Онежского судозавода. Двое пострадавших были госпитализированы. Площадь уже ликвидированного пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров, сообщал региональный главк МЧС.
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009060568.html
https://ria.ru/20250403/petrozavodsk-2009127674.html
https://ria.ru/20250403/pozhar-2009054448.html
россия
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009083917_0:0:1360:1020_1920x0_80_0_0_16edb5107fc1e7b9bddeb90f7b6914d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика карелия, артур парфенчиков, александр гущин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Александр Гущин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Онежский судоремонтный завод продолжит работу после пожара

Парфенчиков: Онежский судозавод продолжит работу в штатном режиме после пожара

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПоследствия пожара на предприятии "Онежский судостроительный завод" в Петрозаводске
Последствия пожара на предприятии Онежский судостроительный завод в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Последствия пожара на предприятии "Онежский судостроительный завод" в Петрозаводске
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу, основные конструкции и оборудование завода не повреждены, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.
"Сложный пожар потушили за два часа. Онежский судостроительно-судоремонтный завод продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Пожар в здании Онежского судостроительного - судоремонтного завода в Петрозаводске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Источник назвал причину пожара на судостроительном заводе в Петрозаводске
Вчера, 11:19
Возгорание на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода было полностью ликвидировано. На место пожара прибыл глава Карелии Артур Парфенчиков, прервав рабочую поездку в Приладожье. О ходе ликвидации последствий возгорания ему доложил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Карелия Александр Гущин.
"Хочу поблагодарить сотрудников пожарного гарнизона МЧС России за профессиональную и героическую работу. Расчеты очень быстро прибыли на место. Благодаря этому удалось спасти пострадавших, которые находились в зоне возгорания – счет шел на секунды, минимизировать ущерб. Основные конструкции и оборудование завода не пострадали", – отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Сотрудник Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
СК возбудил дело после пожара на судозаводе в Петрозаводске
Вчера, 15:12
Отмечается, что причины возгорания, ущерб и характер повреждений, возникших в результате пожара, установят специалисты.
"Его последствия, заверили эксперты, не повлияют на подготовку к работе цифровой верфи ОССЗ", - добавляется в сообщении.
Как рассказал вице-премьер правительства Карелии Олег Ермолаев, пожар произошел утром в строящемся 4-м производственном цеху будущей цифровой верфи, которая создается в рамках модернизации Онежского судозавода. Двое пострадавших были госпитализированы. Площадь уже ликвидированного пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров, сообщал региональный главк МЧС.
Пожар в боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава Карелии выехал в Петрозаводск из-за пожара на судостроительном заводе
Вчера, 10:55
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковАлександр ГущинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала