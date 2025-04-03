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Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода - РИА Новости, 03.04.2025
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10:10 03.04.2025 (обновлено: 11:51 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/zavod-2009040411.html
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, потребовав взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, указано в... РИА Новости, 03.04.2025
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министерство обороны рф (минобороны рф)
арбитражный суд г. москвы
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, потребовав взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, указано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск поступил в суд в прошлую пятницу, его еще не приняли к рассмотрению. Подробностей об основаниях исковых требований пока нет.АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод" выпускает вертолеты, самолеты малой авиации, а также комплексы для борьбы с БПЛА.
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министерство обороны рф (минобороны рф), арбитражный суд г. москвы, россия, безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Арбитражный суд г. Москвы, Россия, Безопасность
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода

МО потребовало 390 миллионов рублей с изготовителя комплексов для борьбы с БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны
Здание министерства обороны - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, потребовав взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, указано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в прошлую пятницу, его еще не приняли к рассмотрению. Подробностей об основаниях исковых требований пока нет.
АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод" выпускает вертолеты, самолеты малой авиации, а также комплексы для борьбы с БПЛА.
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