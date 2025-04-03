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Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода

Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода - РИА Новости, 03.04.2025

Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода

Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, потребовав взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, указано в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:10:00+03:00

2025-04-03T10:10:00+03:00

2025-04-03T11:51:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

арбитражный суд г. москвы

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, потребовав взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, указано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск поступил в суд в прошлую пятницу, его еще не приняли к рассмотрению. Подробностей об основаниях исковых требований пока нет.АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод" выпускает вертолеты, самолеты малой авиации, а также комплексы для борьбы с БПЛА.

https://ria.ru/20250221/minoborony-2000718297.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), арбитражный суд г. москвы, россия, безопасность