https://ria.ru/20250403/zavod-2009040411.html
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, потребовав взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, указано в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:10:00+03:00
2025-04-03T10:10:00+03:00
2025-04-03T11:51:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
арбитражный суд г. москвы
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_73e48c10b8bbe8c42e339765ec8323c0.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском, потребовав взыскать более 390 миллионов рублей с Кизлярского электромеханического завода, указано в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск поступил в суд в прошлую пятницу, его еще не приняли к рассмотрению. Подробностей об основаниях исковых требований пока нет.АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод" выпускает вертолеты, самолеты малой авиации, а также комплексы для борьбы с БПЛА.
https://ria.ru/20250221/minoborony-2000718297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776038750_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_121adc017b13527bc3c5120545b77422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), арбитражный суд г. москвы, россия, безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Арбитражный суд г. Москвы, Россия, Безопасность
Минобороны потребовало 390 миллионов рублей с Кизлярского завода
МО потребовало 390 миллионов рублей с изготовителя комплексов для борьбы с БПЛА