https://ria.ru/20250403/zarplata-2008995561.html

Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае

Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае - РИА Новости, 03.04.2025

Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае

Повышенную оплату труда могут получить россияне, вышедшие на работу в майские праздники, рассказала агентству “Прайм” заместитель руководителя Правовой... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:15:00+03:00

2025-04-03T03:15:00+03:00

2025-04-03T03:15:00+03:00

общество

россия

московская федерация профсоюзов

работа

елена рыбакова

трудовой кодекс российской федерации (тк рф)

деньги

зарплата

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Повышенную оплату труда могут получить россияне, вышедшие на работу в майские праздники, рассказала агентству “Прайм” заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.В текущем году по производственному календарю праздничные выходные в мае в общей сложности продлятся 8 дней — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Как правило, в эти дни отдыхают те, кто работает по пятидневному графику.“Сотрудники непрерывно действующих организаций, где трудятся по графику сменности, работают в праздники, если у них выпадает смена. При этом труд оплачивается в повышенном размере. Соответственно, зарплата за май у них будет больше”, — пояснила эксперт.Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается сдельщикам не менее чем по двойным расценкам. Тех, кто работает по пятидневному графику, могут привлечь к работе в праздники лишь с их согласия, а оплата зависит от времени работы.По желанию работник может взять отгул вместо двойной оплаты за работу в праздники в любое удобное время, заключила Рыбакова.

https://ria.ru/20250402/rabota-2008781121.html

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общество, россия, московская федерация профсоюзов, работа, елена рыбакова, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), деньги, зарплата