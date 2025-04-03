https://ria.ru/20250403/zarplata-2008995561.html
Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае
Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае - РИА Новости, 03.04.2025
Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае
Повышенную оплату труда могут получить россияне, вышедшие на работу в майские праздники, рассказала агентству “Прайм” заместитель руководителя Правовой... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:15:00+03:00
2025-04-03T03:15:00+03:00
2025-04-03T03:15:00+03:00
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московская федерация профсоюзов
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елена рыбакова
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Повышенную оплату труда могут получить россияне, вышедшие на работу в майские праздники, рассказала агентству “Прайм” заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.В текущем году по производственному календарю праздничные выходные в мае в общей сложности продлятся 8 дней — с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Как правило, в эти дни отдыхают те, кто работает по пятидневному графику.“Сотрудники непрерывно действующих организаций, где трудятся по графику сменности, работают в праздники, если у них выпадает смена. При этом труд оплачивается в повышенном размере. Соответственно, зарплата за май у них будет больше”, — пояснила эксперт.Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается сдельщикам не менее чем по двойным расценкам. Тех, кто работает по пятидневному графику, могут привлечь к работе в праздники лишь с их согласия, а оплата зависит от времени работы.По желанию работник может взять отгул вместо двойной оплаты за работу в праздники в любое удобное время, заключила Рыбакова.
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общество, россия, московская федерация профсоюзов, работа, елена рыбакова, трудовой кодекс российской федерации (тк рф), деньги, зарплата
Общество, Россия, Московская федерация профсоюзов, Работа, Елена Рыбакова, Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), Деньги, Зарплата
Юрист рассказала, кто получит повышенную зарплату в мае
Юрист Рыбакова: за выход на работу в майские праздники могут заплатить больше