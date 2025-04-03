https://ria.ru/20250403/zapad-2009094026.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:27:00+03:00
2025-04-03T13:27:00+03:00
2025-04-03T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новомихайловка, Редкодуб и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_231fa65ed7b3e0a9df15a5209c5b5d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
МО: потери ВСУ в зоне действия группировки Запад составили свыше 200 боевиков