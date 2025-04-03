https://ria.ru/20250403/zapad-2009094026.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 03.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области и ДНР,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:27:00+03:00

2025-04-03T13:27:00+03:00

2025-04-03T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новомихайловка, Редкодуб и Новое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика