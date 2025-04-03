https://ria.ru/20250403/zaharova-2009069064.html

Захарова сравнила "коалиции" по Украине с группами для психически больных

Захарова сравнила "коалиции" по Украине с группами для психически больных - РИА Новости, 03.04.2025

Захарова сравнила "коалиции" по Украине с группами для психически больных

Продвигаемые в Европе "коалиции" якобы для урегулирования украинского конфликта напоминают группы в соцсетях для психически нездоровых людей, но эти "коалиции"... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:47:00+03:00

2025-04-03T11:47:00+03:00

2025-04-03T11:47:00+03:00

россия

украина

франция

эммануэль макрон

мария захарова

сергей лавров

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Продвигаемые в Европе "коалиции" якобы для урегулирования украинского конфликта напоминают группы в соцсетях для психически нездоровых людей, но эти "коалиции" на самом деле не имеют отношения к миру, а представляют из себя подгруппы "партии войны", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ она напомнила о попытках формирования так называемой "коалиции желающих" для отправки миротворческого контингента на Украину, а также указала с приведением соответствующих цитат на объявленное президентом Франции Эммануэлем Макроном создание "коалиции действий за прочный и долговременный мир", призванной сплотить тех, кто "демонстрирует стремление единства в строительстве мира через силу". "Возникает вопрос: что будут делать эти коалиции - "коалиция желающих" и "коалиция мира через силу"? Вообще, такое впечатление, что это названия каких-то групп в социальных сетях сомнительного содержания для людей с нездоровой психикой. Очевидно, что ни "коалиция желающих", ни "коалиция мира через силу" никакого отношения к миру не имеют. Это, безусловно, плодящиеся подгруппы той самой партии войны, которая так стремилась, как они формулировали это, нанести России стратегическое поражение", - сказала официальный представитель МИД. Президент Франции Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250403/kontingent-2009065229.html

https://ria.ru/20250327/makron-2007810748.html

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россия, украина, франция, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире