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Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в переводе денег ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
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09:05 03.04.2025 (обновлено: 09:12 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009032470.html
Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в переводе денег ВСУ
Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в переводе денег ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в переводе денег ВСУ
Задержанная в Херсонской области гражданка РФ призналась, что переводила деньги для нужд украинских войск, следует из сообщения ФСБ России. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:05:00+03:00
2025-04-03T09:12:00+03:00
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Задержанная в Херсонской области гражданка РФ призналась, что переводила деньги для нужд украинских войск, следует из сообщения ФСБ России."В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ. Впоследствии я осуществляла несколько переводов средств военнослужащим украинской армии, направленные на поддержку ВСУ ", - сообщила задержанная.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области гражданки РФ, переводившей деньги ВСУ для приобретения бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов, возбуждено уголовное дело о госизмене.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
херсонская область
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херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия, россия
Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в переводе денег ВСУ

ФСБ: задержанная в Херсонской области россиянка переводила деньги на нужды ВСУ

© РИА НовостиЗадержанная в Херсонской области россиянка. Кадр видео
Задержанная в Херсонской области россиянка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости
Задержанная в Херсонской области россиянка. Кадр видео
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Задержанная в Херсонской области гражданка РФ призналась, что переводила деньги для нужд украинских войск, следует из сообщения ФСБ России.
"В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ. Впоследствии я осуществляла несколько переводов средств военнослужащим украинской армии, направленные на поддержку ВСУ ", - сообщила задержанная.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области гражданки РФ, переводившей деньги ВСУ для приобретения бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов, возбуждено уголовное дело о госизмене.
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