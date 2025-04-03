https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009032470.html

Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в переводе денег ВСУ

Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в переводе денег ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025

Задержанная в Херсонской области россиянка призналась в переводе денег ВСУ

Задержанная в Херсонской области гражданка РФ призналась, что переводила деньги для нужд украинских войск, следует из сообщения ФСБ России. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:05:00+03:00

2025-04-03T09:05:00+03:00

2025-04-03T09:12:00+03:00

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

происшествия

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Задержанная в Херсонской области гражданка РФ призналась, что переводила деньги для нужд украинских войск, следует из сообщения ФСБ России."В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ. Впоследствии я осуществляла несколько переводов средств военнослужащим украинской армии, направленные на поддержку ВСУ ", - сообщила задержанная.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области гражданки РФ, переводившей деньги ВСУ для приобретения бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов, возбуждено уголовное дело о госизмене.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия, россия