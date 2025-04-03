https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009030747.html

В Херсонской области задержали россиянку по подозрению в госизмене

В Херсонской области задержали россиянку по подозрению в госизмене - РИА Новости, 03.04.2025

В Херсонской области задержали россиянку по подозрению в госизмене

В Херсонской области задержана гражданка РФ, переводившая деньги ВСУ для приобретения бронетехники и боеприпасов, возбуждено уголовное дело о госизмене,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:51:00+03:00

2025-04-03T08:51:00+03:00

2025-04-03T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Херсонской области задержана гражданка РФ, переводившая деньги ВСУ для приобретения бронетехники и боеприпасов, возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщила ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданки России, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Установлено, что задержанная осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов", - отмечает ФСБ. Сообщается, что следственным подразделением управления ФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело о государственной измене, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по этому делу.

https://ria.ru/20250402/prigovor-2008925869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия