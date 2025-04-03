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МИД России назвал приговор Ле Пен зачисткой политического пространства
МИД России назвал приговор Ле Пен зачисткой политического пространства - РИА Новости, 03.04.2025
МИД России назвал приговор Ле Пен зачисткой политического пространства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приговор в отношении лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - это еще одна... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:36:00+03:00
2025-04-03T12:36:00+03:00
2025-04-03T13:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приговор в отношении лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - это еще одна "зачистка" европейскими правящими кругами политического пространства.Ранее французский суд вынес приговор в отношении Ле Пен с запретом на протяжении пяти лет участвовать в выборах."Такое ощущение, что правящие в Европе круги, стремясь превратить ЕС в такой нацеленный на конфронтацию с Россией военный блок, с увеличенным рвением взялись за зачистку собственного политического пространства", - сказала Захарова на брифинге.Она обратила внимание на то, что Ле Пен, "это только одно из звеньев этой длинной цепи политических гонений, расправ репрессий последних месяцев".
https://ria.ru/20250402/lepen-2008955629.html
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приговор марин ле пен, россия, в мире, мария захарова, европа, марин ле пен, евросоюз
Приговор Марин Ле Пен, Россия, В мире, Мария Захарова, Европа, Марин Ле Пен, Евросоюз
МИД России назвал приговор Ле Пен зачисткой политического пространства
МИД: приговор Ле Пен является зачисткой политпространства ЕС правящими кругами