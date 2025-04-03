https://ria.ru/20250403/zachistka-2009081411.html

МИД России назвал приговор Ле Пен зачисткой политического пространства

МИД России назвал приговор Ле Пен зачисткой политического пространства - РИА Новости, 03.04.2025

МИД России назвал приговор Ле Пен зачисткой политического пространства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приговор в отношении лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - это еще одна... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:36:00+03:00

2025-04-03T12:36:00+03:00

2025-04-03T13:00:00+03:00

приговор марин ле пен

россия

в мире

мария захарова

европа

марин ле пен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_0:197:3177:1985_1920x0_80_0_0_e7e3fe99e4579a2ad3c26fcf2df33b45.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приговор в отношении лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - это еще одна "зачистка" европейскими правящими кругами политического пространства.Ранее французский суд вынес приговор в отношении Ле Пен с запретом на протяжении пяти лет участвовать в выборах."Такое ощущение, что правящие в Европе круги, стремясь превратить ЕС в такой нацеленный на конфронтацию с Россией военный блок, с увеличенным рвением взялись за зачистку собственного политического пространства", - сказала Захарова на брифинге.Она обратила внимание на то, что Ле Пен, "это только одно из звеньев этой длинной цепи политических гонений, расправ репрессий последних месяцев".

https://ria.ru/20250402/lepen-2008955629.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приговор марин ле пен, россия, в мире, мария захарова, европа, марин ле пен, евросоюз