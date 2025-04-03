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Главу цеха Казанского порохового завода осудили за взятку - РИА Новости, 03.04.2025
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12:43 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vzyatka-2009082854.html
Главу цеха Казанского порохового завода осудили за взятку
Главу цеха Казанского порохового завода осудили за взятку - РИА Новости, 03.04.2025
Главу цеха Казанского порохового завода осудили за взятку
Вахитовский районный суд Казани приговорил руководителя одного из цехов Казанского порохового завода к 8 годам лишения свободы за взятку, полученную за... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:43:00+03:00
2025-04-03T12:43:00+03:00
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани приговорил руководителя одного из цехов Казанского порохового завода к 8 годам лишения свободы за взятку, полученную за оформление документов с недостоверной информацией о выполнении работ, сообщает управление ФСБ России по Татарстану. "Управлением ФСБ России по республике Татарстан пресечена противоправная деятельность руководителя одного из цехов ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод", причастного к получению взятки за беспрепятственное принятие им исполнительной документации по договорам на оказание услуг заводу с завышенными объемами выполненных работ", - говорится в сообщении. Вахитовский районный суд Казани признал обвиняемого виновным в получение взятки и назначил 8 лет лишения свободы штрафом в размере 5,5 миллионов рублей. Ему также запретили 8 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
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происшествия, казань, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Казань, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Главу цеха Казанского порохового завода осудили за взятку

Глава цеха Казанского порохового завода получил 8 лет колонии за взятку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЗАНЬ, 3 апр – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани приговорил руководителя одного из цехов Казанского порохового завода к 8 годам лишения свободы за взятку, полученную за оформление документов с недостоверной информацией о выполнении работ, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
"Управлением ФСБ России по республике Татарстан пресечена противоправная деятельность руководителя одного из цехов ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод", причастного к получению взятки за беспрепятственное принятие им исполнительной документации по договорам на оказание услуг заводу с завышенными объемами выполненных работ", - говорится в сообщении.
Вахитовский районный суд Казани признал обвиняемого виновным в получение взятки и назначил 8 лет лишения свободы штрафом в размере 5,5 миллионов рублей. Ему также запретили 8 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.
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