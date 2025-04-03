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В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты - РИА Новости, 03.04.2025
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17:03 03.04.2025 (обновлено: 18:03 03.04.2025)
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В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты
В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты - РИА Новости, 03.04.2025
В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты
Двое мужчин погибли на рынке в Киеве из-за взрыва гранаты, уточнила полиция украинской столицы. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:03:00+03:00
2025-04-03T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Двое мужчин погибли на рынке в Киеве из-за взрыва гранаты, уточнила полиция украинской столицы. Ранее в киевской полиции и городской администрации сообщили о взрыве, прогремевшем на рынке в Деснянском районе города. По данным полиции, погибли двое мужчин. Предварительно рассматривалась версия о взрыве баллона с газом. "Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гаранты. В помещении взрывотехники обнаружили остатки боеприпаса. Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте киевской полиции.
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в мире, киев
В мире, Киев
В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты

В Киеве двое мужчин погибли при взрыве гранаты на рынке

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины на месте подрыва гаранты на рынке в Киеве
Сотрудники полиции Украины на месте подрыва гаранты на рынке в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины на месте подрыва гаранты на рынке в Киеве
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Двое мужчин погибли на рынке в Киеве из-за взрыва гранаты, уточнила полиция украинской столицы.
Ранее в киевской полиции и городской администрации сообщили о взрыве, прогремевшем на рынке в Деснянском районе города. По данным полиции, погибли двое мужчин. Предварительно рассматривалась версия о взрыве баллона с газом.
"Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гаранты. В помещении взрывотехники обнаружили остатки боеприпаса. Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте киевской полиции.
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