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В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты

В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты - РИА Новости, 03.04.2025

В Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты

Двое мужчин погибли на рынке в Киеве из-за взрыва гранаты, уточнила полиция украинской столицы. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:03:00+03:00

2025-04-03T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Двое мужчин погибли на рынке в Киеве из-за взрыва гранаты, уточнила полиция украинской столицы. Ранее в киевской полиции и городской администрации сообщили о взрыве, прогремевшем на рынке в Деснянском районе города. По данным полиции, погибли двое мужчин. Предварительно рассматривалась версия о взрыве баллона с газом. "Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гаранты. В помещении взрывотехники обнаружили остатки боеприпаса. Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте киевской полиции.

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в мире, киев