https://ria.ru/20250403/vto-2009195556.html

Многие страны попросили ВТО оценить влияние пошлин США на экономику

Многие страны попросили ВТО оценить влияние пошлин США на экономику - РИА Новости, 03.04.2025

Многие страны попросили ВТО оценить влияние пошлин США на экономику

Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:18:00+03:00

2025-04-03T19:18:00+03:00

2025-04-03T19:18:00+03:00

экономика

сша

всемирная торговая организация (вто)

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для их стран от объявленных США новых пошлин, говорится в заявлении гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы. "Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США – ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", - говорится в сообщении. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html

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экономика, сша, всемирная торговая организация (вто), в мире, введение трампом пошлин на импорт