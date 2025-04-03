https://ria.ru/20250403/vto-2009195556.html
Многие страны попросили ВТО оценить влияние пошлин США на экономику
Многие страны попросили ВТО оценить влияние пошлин США на экономику - РИА Новости, 03.04.2025
Многие страны попросили ВТО оценить влияние пошлин США на экономику
Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:18:00+03:00
2025-04-03T19:18:00+03:00
2025-04-03T19:18:00+03:00
экономика
сша
всемирная торговая организация (вто)
в мире
введение трампом пошлин на импорт
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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Многие страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) обратились в секретариат организации с просьбой помочь проанализировать экономические последствия для их стран от объявленных США новых пошлин, говорится в заявлении гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы. "Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США – ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", - говорится в сообщении. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html
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экономика, сша, всемирная торговая организация (вто), в мире, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Многие страны попросили ВТО оценить влияние пошлин США на экономику
Многие страны попросили ВТО влияние введенных США пошлин на их экономику