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Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
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19:07 03.04.2025 (обновлено: 19:53 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/vto-2009193829.html
Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин
Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин
Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о риске тарифной войны после введения новых пошлин США. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:07:00+03:00
2025-04-03T19:53:00+03:00
сша
всемирная торговая организация (вто)
в мире
нгози оконджо-ивеала
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
россия
белоруссия
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ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о риске тарифной войны после введения новых пошлин США."Я глубоко обеспокоена &lt;...&gt; возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли. &lt;...&gt; Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли", — отметила она. По первоначальным оценкам ВТО, новые американские пошлины в сочетании с теми, что глава Белого дома Дональд Трамп ввел с начала года, могут привести к сокращению объемов мировой торговли примерно на один процент в этом году. Как отметила Оконджо-Ивеала, это представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на четыре процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами."Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США. — Прим. ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", — рассказала глава ВТО, добавив, что они внимательно отслеживают и анализируют принятые американцами меры.Она призвала ответственно относиться к возникающему давлению, чтобы предотвратить рост напряженности в торговле.Введение пошлин СШАВ среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/tramp-2009148298.html
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009196033.html
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html
сша
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сша, всемирная торговая организация (вто), в мире, нгози оконджо-ивеала, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, россия, белоруссия, скотт бессент
США, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Нгози Оконджо-Ивеала, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Россия, Белоруссия, Скотт Бессент
Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин

Глава ВТО Оконджо-Ивеала предупредила о риске тарифной войны из-за пошлин США

© AP Photo / Michael ProbstПрезидент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Michael Probst
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о риске тарифной войны после введения новых пошлин США.
"Я глубоко обеспокоена <...> возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли. <...> Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли", — отметила она.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп рассказал, как экономика США отреагировала на введение пошлин
Вчера, 16:35
По первоначальным оценкам ВТО, новые американские пошлины в сочетании с теми, что глава Белого дома Дональд Трамп ввел с начала года, могут привести к сокращению объемов мировой торговли примерно на один процент в этом году.
Как отметила Оконджо-Ивеала, это представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на четыре процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Пошлины в США вернулись к уровню 1909 года
Вчера, 19:21
"Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США. — Прим. ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", — рассказала глава ВТО, добавив, что они внимательно отслеживают и анализируют принятые американцами меры.
Она призвала ответственно относиться к возникающему давлению, чтобы предотвратить рост напряженности в торговле.

Введение пошлин США

В среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики
Вчера, 16:06
 
СШАВсемирная торговая организация (ВТО)В миреНгози Оконджо-ИвеалаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортРоссияБелоруссияСкотт Бессент
 
 
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