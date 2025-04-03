Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин
Глава ВТО Оконджо-Ивеала предупредила о риске тарифной войны из-за пошлин США
© AP Photo / Michael ProbstПрезидент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Президент США Дональд Трамп на экране монитора на фондовой бирже во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о риске тарифной войны после введения новых пошлин США.
"Я глубоко обеспокоена <...> возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли. <...> Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли", — отметила она.
По первоначальным оценкам ВТО, новые американские пошлины в сочетании с теми, что глава Белого дома Дональд Трамп ввел с начала года, могут привести к сокращению объемов мировой торговли примерно на один процент в этом году.
Как отметила Оконджо-Ивеала, это представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на четыре процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами.
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"Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США. — Прим. ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", — рассказала глава ВТО, добавив, что они внимательно отслеживают и анализируют принятые американцами меры.
Она призвала ответственно относиться к возникающему давлению, чтобы предотвратить рост напряженности в торговле.
Введение пошлин США
В среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
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© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
© Аккаунт Белого дома в соцсети XСписок стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
1 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
2 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
3 из 4
Список стран, против которых США ввели зеркальные пошлины. В крайнем правом столбце (помечен желтым) указаны американские тарифы, слева от него — пошлины, которые действуют в этих странах в отношении Штатов
© Аккаунт Белого дома в соцсети X
4 из 4
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.