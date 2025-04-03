https://ria.ru/20250403/vto-2009193829.html

Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин

Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин - РИА Новости, 03.04.2025

Глава ВТО сообщила о риске тарифной войны после введения США пошлин

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о риске тарифной войны после введения новых пошлин США. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:07:00+03:00

2025-04-03T19:07:00+03:00

2025-04-03T19:53:00+03:00

сша

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о риске тарифной войны после введения новых пошлин США."Я глубоко обеспокоена <...> возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли. <...> Торговые меры такого масштаба потенциально могут привести к значительному перенаправлению торговли", — отметила она. По первоначальным оценкам ВТО, новые американские пошлины в сочетании с теми, что глава Белого дома Дональд Трамп ввел с начала года, могут привести к сокращению объемов мировой торговли примерно на один процент в этом году. Как отметила Оконджо-Ивеала, это представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на четыре процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами."Многие члены организации обратились к нам, и мы активно взаимодействуем с ними, отвечая на их вопросы о потенциальном влиянии (пошлин США. — Прим. ред.) на их экономику и глобальную торговую систему", — рассказала глава ВТО, добавив, что они внимательно отслеживают и анализируют принятые американцами меры.Она призвала ответственно относиться к возникающему давлению, чтобы предотвратить рост напряженности в торговле.Введение пошлин СШАВ среду вечером Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.Глава Белого дома назвал свои действия декларацией экономической независимости Соединенных Штатов. По его мнению, новые тарифы помогут использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, министр финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009148298.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009196033.html

https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html

сша

россия

белоруссия

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