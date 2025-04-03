https://ria.ru/20250403/vto-2009192407.html

Секретариат ВТО внимательно следит за пошлинами США

Секретариат ВТО внимательно следит за пошлинами США - РИА Новости, 03.04.2025

Секретариат ВТО внимательно следит за пошлинами США

Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) внимательно следит и анализирует пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:01:00+03:00

2025-04-03T19:01:00+03:00

2025-04-03T19:02:00+03:00

сша

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) внимательно следит и анализирует пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом в отношении товаров из многих стран, говорится в заявлении гендиректора организации Нгози Оконджо-Ивеалы. "Секретариат ВТО внимательно отслеживает и анализирует меры, объявленные США 2 апреля 2025 года", - сказано в документе. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009148298.html

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сша, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, в мире