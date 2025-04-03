https://ria.ru/20250403/vto-2009188567.html

Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США

Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025

Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США

Пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:46:00+03:00

2025-04-03T18:46:00+03:00

2025-04-03T19:09:00+03:00

экономика

сша

всемирная торговая организация (вто)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

нгози оконджо-ивеала

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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы."Эти новые заявления будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста", - сказано в документе.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html

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экономика, сша, всемирная торговая организация (вто), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, нгози оконджо-ивеала