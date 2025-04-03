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Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
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18:46 03.04.2025 (обновлено: 19:09 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/vto-2009188567.html
Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США
Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США
Пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:46:00+03:00
2025-04-03T19:09:00+03:00
экономика
сша
всемирная торговая организация (вто)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
нгози оконджо-ивеала
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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы."Эти новые заявления будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста", - сказано в документе.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html
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экономика, сша, всемирная торговая организация (вто), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, нгози оконджо-ивеала
Экономика, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Нгози Оконджо-Ивеала
Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США

Оконджо-Ивеала предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.
"Эти новые заявления будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста", - сказано в документе.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Эксперт рассказал о влиянии пошлин США на отрасли российской экономики
Вчера, 16:06
 
ЭкономикаСШАВсемирная торговая организация (ВТО)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ миреНгози Оконджо-Ивеала
 
 
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