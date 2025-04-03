https://ria.ru/20250403/vto-2009188567.html
Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США
Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США
Пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:46:00+03:00
2025-04-03T18:46:00+03:00
2025-04-03T19:09:00+03:00
экономика
сша
всемирная торговая организация (вто)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
нгози оконджо-ивеала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_0:229:3067:1954_1920x0_80_0_0_9754d739b438c7d80786ff2ee6044244.jpg
ЖЕНЕВА, 3 апр – РИА Новости. Пошлины США будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста, говорится в заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы."Эти новые заявления будут иметь существенные последствия для перспектив мировой торговли и экономического роста", - сказано в документе.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/06/1550390627_356:194:2827:2047_1920x0_80_0_0_b305bcd19252fd1e9c5914450fab82e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, всемирная торговая организация (вто), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, нгози оконджо-ивеала
Экономика, США, Всемирная торговая организация (ВТО), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Нгози Оконджо-Ивеала
Глава ВТО предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США
Оконджо-Ивеала предрекла последствия для мировой торговли из-за пошлин США